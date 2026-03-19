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What Is Delulu Dating Know About This Viral Relationship Trend Taking Over The Social Media

तेजी से 'Delulu Dating' कर रहे हैं Gen Z, जानें क्या बला है ये?

What Is Delulu Dating: आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ वायरल होता है, इन दिनों भी एक टर्म हर जगह छाया हुआ है, जिसे लोग Delulu Dating कह रहे हैं, आइए जानते हैं क्या है ये बला?

आजकल लगभग हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, आए दिन कोई न कोई ट्रेंड या टर्म तेजी से वायरल होता रहता है. इन दिनों भी एक टर्म तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग ‘Delulu Dating’कह रहे हैं. टिकटॉक से लेकर इंस्टाग्राम तक पर लोग इसकी बात कर रहे हैं. ये नाम सुनने में जरूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये Gen Z और युवाओं का नया तरीका है प्यार और रिलेशनशिप को देखने का.

आपने Delulu शब्द के बारे में तो पहले भी शायद सुना हो, डेलुलु का ‘डिल्यूजनल’ (delusional) का छोटा रूप है, आसान भाषा में कहे तो थोड़ा-सा सपनों में खो जाना या ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक (आशावादी) होना, हालांकि इसे लोग मजेदार और पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं.

‘Delulu Dating’ का मतलब क्या है?

डेलुलु डेटिंग के दौरान लोग रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स देखकर भी इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि जो है सही है, सब ठीक हो जाएगा. ये मेरा या मेरी सोलमेट है. मतलब, रियलिटी से ज्यादा फैंटसी और होप पर भरोसा करते हैं, जैसे आपने सिर्फ किसी से 2 या 3 बार चैट की हो, लेकिन आप अभी से उसके साथ शादी के सपने देखने लगे हों. भले ही वो आपको इग्नोर कर रहा हो, लेकिन आपको लगेगा कि वो बस शर्मीला है, शायद इसीलिए कॉल न कर रहा हो. लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हुए भी सोचना कि ये इंसान मेरे लिए ही बना है, टाइम जोन अलग होने से क्या फर्क पड़ता है. शायद वो काम की वजह से समय नहीं दे पा रहा हो.

सोशल मीडिया पर भी “Delulu is the solulu” काफी ट्रेंड कर रहा है यानी डेलुलु होना ही सॉल्यूशन है. ज्यादा सोचो मत, बस पॉजिटिव रहो और यकीन रखो कि सब अच्छा होगा.

ये ट्रेंड कहां से शुरू हुआ?

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अब बात करते हैं कि आखिरकार Delulu शब्द आया कहां से? दरअसल में इस शब्द को K-Pop फैंस खूब यूज करते थे, जहां फैन सोचते थे कि उनका फेवरेट सेलिब्रिटी एक दिन उनसे मिलेगा और उनसे शादी कर लेगा, फिर ये टिकटॉक पर तेजी से वायरल हुआ और अब डेटिंग में आ गया. लोग वीडियो बनाते हैं जहां वो अपनी “डेलुलु” स्टोरीज शेयर करते हैं, जैसे मैं जानती हूं वो मुझे लाइक करता है, बस अभी वो इसका इजहार नहीं कर रहा है और सब हंसते-हंसते कमेंट करते हैं “same delulu vibes!”

क्या है इसकी अच्छी और बुरी बात?

अच्छी बात करें तो ये आपको हिम्मत देता है, डर से डेटिंग छोड़ने से बेहतर है थोड़ा सपने देखना. पॉजिटिव माइंडसेट रखता है, जो लाइफ में मदद करता है. साथ ही साथ ये मजेदार भी है, लोग खुद पर हंसते हैं और रिलेशनशिप को हल्का रखते हैं.

बुरी बात की बात करें तो इस दौरान लोग रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं, जिससे दिल टूट सकता है.

कभी-कभी लोग इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर के पीछे भागते रहते हैं

रियलिटी चेक न करने से टाइम वेस्ट हो सकता है

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