क्या है ये 'फ्रीक मैचिंग'? जानिए Gen Z के रिलेशनशिप में क्यों बढ़ रहा है इसका ट्रेंड

What is freak matching: आज के समय में Gen Z के रिलेशनशिप में फ्रीक मैचिंग काफी पॉपुलर हो रहा है, आपको बताते हैं आखिर ये है क्या और इसको क्यों अपना रहे हैं लोग?

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(Pic credit-pexel)

सोशल मीडिया पर डेटिंग के अब नए-नए ट्रेंड आ गए हैं.

आजकल के Gen Z के बीच में ‘फ्रीक मैचिंग’ का ट्रेंड खूब वायरल हो रहा है.

इस ट्रेंड में लोग अपने जैसे इंसान की तलाश में रहते हैं, जो उनके अच्छे से समझ सके.

इसको अपनाने से लंबे समय तक टिक सकता है रिश्ता.

What is freak matching: आजकल बदलते जमाने के साथ-साथ रिश्ते का ट्रेंड भी काफी ज्यादा बदल गया है. आजकल प्यार और डेटिंग की दुनिया में रोज नए-नए बदलाव देखने को मिल जाते हैं. इस जनरेशन के लिए डेटिंग का मतलब ही पूरी तरह से मानों बदल सा गया है. लोग अब नए तरीके से अपने प्यार को दूसरों के सामने जाहिर कर रहे हैं. पहले के रिश्ते और अब के रिश्तों में काफी ज्यादा अंतर है और लोग भी इस चीज को लेकर अपडेट हो चुके हैं. आज के जमाने में सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स और बदलती लाइफस्टाइल के बीच इसका बदलता रूप रिश्तों में भी आ गया है. आज आपको ये नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में बताते हैं, जिसको ‘फ्रीक मैचिंग’ के नाम से जाना जाता है. आजकल की Gen Z इसका काफी ज्यादा अपना रही हैं. आइए आपको बताते हैं इसके बारे में.

क्या है ‘फ्रीक मैचिंग’?

आजकल के समय में डेटिंग का रूप भी तेजी से बदलता जा रहा है. सोशल मीडिया पर ‘फ्रीक मैचिंग’ का डेटिंग ट्रेंड काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. ‘फ्रीक मैचिंग’ का मतलब है एक ऐसा साथी खोजना जो आपके लिए ही बना हो और आपके हर सुख-दुख को समझ रहें. जो-जो आपकी हॉबीज हो वो सारी उसके अंदर भी हो, तो इसको ही फ्रीक मैचिंग के नाम से जाना जाता है.

आखिर क्यों Gen Z अपना रहे हैं ये ट्रेंड

आजकल के Gen Z इस ट्रेंड को इसलिए अपना रहे हैं, ताकि उनको बाद में जाकर खुद के लिए कुछ गलत न लगे और जैसे वो चाहते हैं, उनको बिना बदलाव के ही साथ में रखें. हर कोई उनके साथ में बिना कुछ सोचे-समझें चीजों को कर सकें. दो इंसान मानसिक स्तर पर भी मजबूत एक-दूसरे के साथ में मजबूत और खुलकर रहे सकें.

फ्रीक मैचिंग अपनाने के क्या हैं फायदे?

अगर हम इस ट्रेंड के फायदों के बारे में बात की जाए, तो दोनों के बीच विश्वास को मजबूत करता है और समझ भी काफी बेहतर रहती है, इसमें दोनों खुलकर चीजें कर सकते हैं बिना किसी डर के अपनी बातों को दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं. अगर आप इसको अपनाते हैं, तो आपका रिश्ता लंबे समय तक टिका रहता है, लंबे समय तक टिक सकता है रिश्ता, इसमें पार्टनर एक-दूसरे के साथ में कम जजमेंट के रहता है. दोनों को लंबे समय तक एक-दूसरे से जोड़े रखता है.