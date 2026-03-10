By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
जॉब लग रही है बोरिंग फिर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं? कहीं आप Job Hugging की गिरफ्त में तो नहीं!
what is Job Hugging: आए दिन कोई न कोई ट्रेंड तेजी से वायरल होता रहता है, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक टर्म तेजी से घूम रहा है जिस लोग Job Hugging कह रहे हैं, ऐसे में चलिए जानते हैं इस ट्रेंड के बारे में.
What Is Job Hugging: आजकल सोशल मीडिया पर लोग ऑफिस से जुड़ी बातें भी शेयर करते हैं. ऐसे में इन दिनों एक टर्म तेजी से घूम रहा है, जिसे लोग जॉब हगिंग (Job Hugging)कह रहे हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या बला है? दरअसल में आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे नौकरी को जोर से गले लगा लेना और छोड़ना नहीं. सरल भाषा में कहें तो जब आप किसी जॉब को छोड़ना नहीं चाहते हैं. भले ही आप इस जॉब में खुश न हों, प्रमोशन न मिल रहा हो, काम बोरिंग लग रहा हो या सैलरी कम लग रही हो फिर भी वो वहीं टिके रहते हैं. इन दिनों कई लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं.
पहले ग्रेट रिजाइनेशन तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें लोग नौकरियां छोड़-छोड़कर बेहतर जॉब ढूंढते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है लोग जॉब हगिंग की ओर बढ़ रहे हैं. मतलब, नौकरी को डर से पकड़कर रखना. जॉब हगिंग में कर्मचारी खुश न होने के वाबजूद अपनी पुरानी जॉब में बने रहते हैं नई जॉब ढूंढने या बदलने का रिस्क नहीं लेते हैं. इसके पीछे की वजह होती है नई जॉब न मिलने का डर या मिल भी गई तो उसके छूट जाने का डर. ज्यादातर युवा (Gen Z और Millennials), टेक, फाइनेंस और प्रोफेशनल जॉब्स वाले लोग इसकी गिरफ्त में ज्यादा हैं.
जॉब हगिंग क्यों हो रहा है वायरल?
Job Hugging के तेजी से बढ़ने के पीछे कुछ गंभीर कारण जिम्मेदार हो सकते हैं-
आर्थिक डर और अनिश्चितता: महंगाई, रिसेशन का डर, लेऑफ्स का डर
अच्छी जॉब न मिलने का डर: लोगों को डर होता है कि मार्केट में वैकेंसी कम हैं और हायरिंग स्लो है, ऐसे में अगर अच्छी जॉब न मिली तो
AI और टेक्नोलॉजी का खतरा: लोग सोचते हैं कि नई स्किल्स नहीं सीखीं तो जॉब जा सकती है
स्टेबिलिटी: लोग स्टेबिलिटी को लेकर भी काफी डरते हैं, ऐसे में वो सैलरी, बेनिफिट्स और जॉब सिक्योरिटी के लिए लोग रुक जाते हैं
जॉब हगिंग के फायदे और नुकसान-
अब ये जान लेते हैं कि Job Hugging के फायदे और नुकसान क्या हैं-
फायदे : इसका सबसे बड़ा फायदा कंपनी को होता है, लोग जॉब नहीं छोड़ते, इसलिए टर्नओवर कम होता है, हायरिंग और ट्रेनिंग का खर्च बचता है. साथ ही साथ टीम स्टेबल रहती है.
नुकसान-
हालांकि इसके नुकसान कर्मचारी और कंपनी दोनों को होते हैं. कर्मचारी टिके जरूर रहते हैं, लेकिन काम में मन नहीं लगता है, ऐसे में प्रोडक्टिविटी काम हो जाती है
- करियर ग्रोथ रुक जाती है -एक ही जगह रुके होने के कारण हम कोई नए स्किल्स नहीं सीखते हैं, प्रमोशन नहीं मिलता है
- कंपनी को भी नए आइडियाज और इनोवेशन आइडियाज नहीं मिलते हैं.
- लंबे समय में अगर मार्केट अच्छा हुआ तो सब एक साथ छोड़ सकते हैं
- कर्मचारी खुश नहीं रहते, स्ट्रेस बढ़ता है
अगर आप भी जॉब हगिंग में फंसे हैं तो इससे कैसे निकलें?
छोटे स्टेप्स लें: सबसे पहले घर पर ही नए स्किल्स सीखें (ऑनलाइन कई कोर्स फ्री में मिलते हैं) इन्हें सीखें
कंपनी में अपनी वैल्यू बढ़ाएं : एक्स्ट्रा काम करें, बॉस को दिखाएं कि आप कंपनी के लिए कितने जरूरी हैं
नेटवर्किंग करें: LinkedIn पर नए लोगों से कनेक्ट करें, बिना रिस्क लिए बेहतर मौके देखें, अगर सच में बहुत परेशान हैं तो धीरे-धीरे बेहतर जॉब देखें, लेकिन प्लानिंग के साथ