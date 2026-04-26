Hindi Lifestyle

What Is Situationship Why Are Gen Z And Married Couples Follow This Trend

क्या है स‍िचुएशनशिप? Gen-Z ही नहीं बल्कि शादीशुदा लोग भी फॉलो कर रहे हैं ये ट्रेंड

What Is Situationship Relationship: आज कल के इस डिजिटल दौर में प्यार करने का तरीका भी बदल सा गया है. Gen-Z जनरेशन अपने साथ-साथ कई सारे ट्रेंड भी ला गई है. आज आपको स‍िचुएशनशिप रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, जो इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंड में है.

What Is Situationship Relationship: आजकल का जमाना काफी ज्यादा बदलता रहा है. Gen-Z जनरेशन अपने साथ-साथ कई सारे नए-नए ट्रेंड को ला रही है, जिसको शादी-शुदा लोग भी फॉलो कर रहे हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शब्द काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको ‘सिचुएशनशिप’ कहा जा रहा है. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होने अपनी शादी को एक सिचुएशनशिप का नाम दिया है. तब से कई लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर ये क्या है और इसको Gen-Z के साथ-साथ शादीशुदा लोग भी क्यों फॉलो कर रहे हैं. आइए आपको इसको बारे में अच्छे से बताते हैं.

क्या है स‍िचुएशनशिप?

स‍िचुएशनशिप दो शब्दों से मिलकर बना होता है पहला ‘सिचुएशन’ और दूसरा ‘रिलेशनशिप’ जिसका मतलब होता है कि रिश्ता पूरी तरह सिचुएशन पर डिपेंड होता है और किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता है. जिसमें दोनों लोग बातें करते हैं, डेट पर जाते है, लेकिन आगे कब तक साथ रहेंगे इसका कोई वादा नहीं होता है इसको ही स‍िचुएशनशिप कहा जाता है.

शादीशुदा लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं सिचुएशनशिप?

Gen-Z के साथ-साथ शादीशुदा लोग भी इसको काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं. आज के समय में लोगों की सोच भी काफी ज्यादा बदलती जा रही है. इसको लोग इसलिए अपना रहे हैं, ताकि रिश्ते में बोरियत ना आ पाए. हर बात खुलकर एक-दूसरे से बिना किसी डर के कह पाए. किसी के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता है और लोग बिना किसी दबाव के लंबे समय तक साथ रहते हैं. इस ट्रेंड को फॉलो करने से एक-दूसरे को स्पेस भी मिलता है. रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने एक इंटरव्यू में अपने रिश्ते को भी सिचुएशनशिप का नाम दिया है.

सिचुएशनशिप के फायदे और नुकसान

Add India.com as a Preferred Source

किसी भी चीज को अपनाने से पहले उसके फायदे और नुकसान दोनों देखने को मिलते हैं. सिचुएशनशिप को लेकर भी काफी कुछ सामने आया है. इसमें दवाब तो नहीं होता है लेकिन कब कौन कैसे आपका साथ छोड़ दें पता भी नहीं चलता है, सिचुएशनशिप से आप अपने साथी को अच्छे से समझ पाते हैं लेकिन कभी-कभी आपको लेट पता चलता है कि ये रिश्ता हमारे लिए सही नहीं है. इसमें आपको खुलापन मिलता है आपका साथी आपसे कोई ज्यादा सवाल-जवाब नहीं करता है और आपको अपने हिसाब से जीने देता है. कभी-कभी ये आपके रिश्ते में दूरी भी बढ़ा देते हैं जब आप एक-दूसरे को समय देने के बजाय बाहर के लोगों को समय ज्यादा देने लग जाते हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें