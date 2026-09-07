वर्किंग लोग काफी ज्यादा अपना रहे हैं 'माइक्रो ब्रेक' ट्रेंड, जानिए आखिर ये क्या है और इसके फायदे के बारे में?

What Is The Micro Break And Benefits: वर्किंग लोग 'माइक्रो ब्रेक' ट्रेंड काफी ज्यादा अपना रहे हैं आइए आपको बताते हैं आखिर ये क्या है और इसके फायदे?

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(Pic credit-AI)

What Is The Micro Break And Benefits: आज की कॉर्पोरेट और डिजिटल वर्किंग लाइफ ने निजी जिंदगी पर काफी ज्यादा गहरा असर डाला है. लोग घंटों तक लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठकर काम ही करते रहते हैं और अपनी चीजों को खुशी को मानों जैसे भूल ही जाते हैं. मीटिंग, ईमेल, कॉल, टारगेट और लगातार स्क्रीन देखने के बीच लोगों पर दबाव काफी ज्यादा होता है, जिस कारण उनके पास खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता है. इसको बुरा असर आपकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर भी काफी ज्यादा पड़ता है. व्यक्ति बिना ब्रेक लिए लगातार कई घंटे काम करता रहता है. आपको इस बात को समझना चाहिए, कि अपनी लाइफ के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालना चाहिए. अगर आप भी अपनी मेंटल हेल्थ और कॉर्पोरेट लाइफ को ठीक रखना चाहते हैं, तो आप ‘माइक्रो ब्रेक’ ट्रेंड को अपना सकते हैं. ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. आइए आपको बताते हैं आखिर ये क्या है और इसके क्या-क्या फायदे हो सकते हैं?

क्या होता है माइक्रो ब्रेक?

अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होता है माइक्रो ब्रेक? तो आपको बता दें काम के बीच लिया गया छोटा. यह ब्रेक कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक का हो सकता है. ऐसा करना आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है. इस ब्रेक में आप अपनी सीट से उठना, थोड़ा चलना, पानी पीना, आंखों को स्क्रीन से दूर रखना, गहरी सांस लेना या हल्की स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं. आजकल ऑफिस जानें वाले लोग इसको काफी ज्यादा अपना भी रहे हैं.

माइक्रो ब्रेक के फायदे

1. फोकस बनाए रखने में मदद

माइक्रो ब्रेक को अपनाने से आपको फोकस बनाए रखने में मदद मिल सकती है. लगातार एक ही काम करते रहने से कई लोगों को कुछ समय बाद ध्यान भटकने लगता है. इस माइक्रो ब्रेक को अपनाकर आप फोकस को ठीक रख सकते हैं.

2. लंबे समय तक बैठने की आदत

लंबे समय तक बैठने की आदत काफी ज्यादा बेहतर नहीं होती है इसलिए आपको ऑफिस में 10-10 मिनट के लिए उठते रहना चाहिए. माइक्रो ब्रेक आपको बीच-बीच में सीट से उठने का मौका देता है और साथ ही साथ खुद के लिए इससे आप समय भी निकाल सकते हैं.

3. मानसिक थकान कम करने में मदद

अगर आप काम के बीच में मानसिक थकान को कम करना चाहते हैं, तो आप माइक्रो ब्रेक को अपना सकते हैं. ये आपकी थकान को कम करने का भी काम करता है. ऐसे में कुछ मिनट का छोटा ब्रेक इंसान के दिमाग को रीसेट करने में मदद करता है.

4. स्ट्रेस मैनेजमेंट

ऑफिस में अगर आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको बता दें ये ब्रेक स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में भी आपकी मदद काफी ज्यादा करता है. ऐसे समय में कुछ मिनट के लिए काम से दूरी बनाकर धीमी और गहरी सांस लेना आपको चाहिए. ताकि आपका शरीर एकदम फिट रह सके.

5. क्रिएटिविटी को मिल सकता है ब्रेक

माइक्रो ब्रेक अगर आप बीच-बीच में काम के समय में लेते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी को काफी ज्यादा ब्रेक भी मिल सकता है. किसी क्रिएटिव काम, लेखन, डिजाइनिंग या प्रेजेंटेशन पर काम करने का भी आपको मौका मिल सकता है.