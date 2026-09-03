फल खाने का सही समय क्या है? जानिए आम गलतियों से कैसे बचें

Best Time to Eat Fruits: फल खाने का सही समय जान लीजिए. इन आम गलतियों को भूलकर भी न करें, वरना फायदे की जगह हो सकता है नुकसान

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प्यास बुझाने के लिए बार-बार जूस पीने के बजाय पूरे फल को अपनी डाइट में शामिल करना बेहतर होता है.

फल हमारी डेली डाइट का एक जरूरी हिस्सा हैं. इनमें कई तरह के विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और दूसरे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फल खाने का तरीका और समय भी उतना ही जरूरी है, अगर आप गलत समय पर या गलत तरीके से फल खाते हैं, तो आपको इनका पूरा फायदा नहीं मिल पाता. फल खाने को लेकर आपने भी कई तरह की बातें सुनी होंगी. कोई कहता है कि दोपहर में फल नहीं खाने चाहिए, तो किसी के मुताबिक शाम के समय फल खाना सही नहीं है. कुछ लोग सुबह खाली पेट फल खाते हैं, जबकि कई लोग रात में सोने से ठीक पहले फल खाना पसंद करते हैं. वहीं, कुछ लोग खाने के साथ ही फल खा लेते हैं. ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर फल खाने का सही समय क्या है? फल खाने को लेकर कई ऐसी छोटी-छोटी गलतियां हैं, जिन्हें लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में दोहराते रहते हैं. सही तरीके और सही समय पर फल खाने से आप इनके पोषक तत्वों का बेहतर फायदा उठा सकते हैं. इसलिए आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि फल खाने का सही समय क्या है, इन्हें कब खाना बेहतर माना जाता है और फल खाते समय किन आम गलतियों को नहीं करना चाहिए.

फल खाने का सही समय क्या है?

सुबह फल खाना

सुबह के समय फल खाना कई लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. रातभर कुछ न खाने के बाद बॉडी को हल्के और पोषक भोजन (Nutritious food) की जरूरत होती है. ऐसे में फल आपको फाइबर, पानी और जरूरी पोषक तत्व देने में मदद करते हैं. सुबह के समय आप पपीता, सेब, केला, अमरूद और बेरीज जैसे फल खा सकते हैं. खट्टे फलों का सेवन सुबह के समय नहीं करना चाहिए. फल खाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक नाश्ता नहीं करना चाहिए. अगर आपको खाली पेट फल खाने से गैस, जलन या एसिडिटी की परेशानी होती है, तो फल न खाएं और डॉक्टर से सलाह लें.

खाने से पहले या बीच में ले सकते हैं फल

अगर आप फल को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो इसे दोपहर के भोजन के बीच एक स्नैक की तरह भी खा सकते हैं. इसके लिए सही समय खाना खाने के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद सही रहेगा. अगर आप खाने के साथ फल खाते हैं तो डाइजेशन में दिक्कत आ सकती है और आपको गैस, कब्ज, भारीपन और पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं. इस समय आप सेब, केला, संतरा, अनार, पपीता और सभी फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा खट्टे फलों को कम ही खाना सही रहेगा.

खाने के तुरंत बाद फल खाने से बचें

कई लोगों की आदत होती है कि लंच या डिनर खत्म करने के तुरंत बाद फल खा लेते हैं. ऐसा करने से आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इससे पेट फूलने, भारीपन या गैस जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है. इसलिए अगर आपको ऐसी समस्या होती है, तो फल को दोपहर के भोजन से अलग समय पर खाना बेहतर होता है. अगर आपको कोई बीमारी है, तो आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं.

रात में फल खाना हमेशा गलत नहीं

रात में फल खाने को लेकर भी कई तरह की बातें कही जाती हैं. सोने से ठीक पहले बहुत ज्यादा फल खाने की बजाय इन्हें दिन में या शाम के समय खाना सही रहता है. इससे आपको पेट में दर्द, गैस, भारीपन, ब्लड शुगर और बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं. जब आप रात को सोने से पहले फल खाते हैं, तो आपकी नींद में भी दिक्कत आ सकती है. अगर आपको रात में फल खाने ही हैं, तो आप सोने से 1 घंटे पहले फल खा सकते हैं.

जूस की जगह पूरा फल खाएं

फल खाने का सबसे आसान और बेहतर तरीका है कि उन्हें पूरा खाया जाए. फल का जूस बनाने पर उसका फाइबर कम हो जाता है और एक साथ ज्यादा मात्रा में शुगर का सेवन होता है. इसलिए प्यास बुझाने के लिए जूस पीने के बजाय पूरे फल को अपनी डाइट में शामिल करना ज्यादा फायदेमंद होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.