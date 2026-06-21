सुबह ब्रेकफास्ट करने का क्या है सही समय? शरीर में बनी रहेगी एनर्जी, पाचन भी रहेगा एकदम दुरुस्त

Best Time For Breakfast: कई सारे लोग ऐसे होते हैं, जो ब्रेकफास्ट को करना स्किप कर देते हैं, आज आपको बताते हैं, शरीर को फिट रखने के लिए सुबह नाश्ते का क्या है सही समय?

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(Pic credit-pexel)

Best Time For Breakfast: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी फिटनेस का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिस कारण कई बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं. कुछ लोगों की लाइफ इतनी ज्यादा बिजी रहती है, कि नाश्ता, लंच, डिनर का समय ठीक से मिलता ही नहीं है. कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कभी भी खाने को खा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से अच्छा आपको एक समय बांध लेना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको खाने को खाना चाहिए, जिससे आपकी हेल्थ एकदम फिट रहती है. ब्रेकफास्ट को लेकर लोगों के मन में अक्सर कई तरह-तरह के सवाल आते हैं, जिनमें से एक है कि आखिर सुबह ब्रेकफास्ट करने का सही समय क्या है? क्या देर से नाश्ता करने से शरीर पर इसका बुरा असर पड़ सकता है. इस सवाल का कई लोगों को सही जवाब नहीं पता होता है.

सुबह ब्रेकफास्ट करने का क्या है सही समय?

आपको बता दें 7 से 8 बजे के बीच नाश्ता करना बेस्ट है अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं, तो आपको 8 से 9 बजे तक नाश्ता करना बेहतर रहेगा. ये आपकी हेल्थ को फिट रखने का काम करता है, लेकिन इससे लेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. समय पर अगर आप नाश्ता करते हैं, तो शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है और मेटाबॉलिज्म भी एकदम फिट रहता है.

देर से नाश्ता करने के नुकसान

अगर आप देर से नाश्ता करते हैं, तो शरीर में कई तरह के नुकसान और बदलाव देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए आपको ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए.

1. वजन बढ़ने का खतरा

अगर आप लेट नाश्ता करते हैं, तो कैलोरी का सेवन बढ़ जाता है और वजन बढ़ने की संभावना भी काफी ज्यादा हो जाती है, क्योकि आपका पेट एकदम भूखा रहता है.

2. ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव

अगर आप भी नाश्ता नहीं करते हैं या स्किप कर देते हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायी हो सकता है. ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव भी आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है.

3. पाचन से जुड़ी समस्या

कई सारे लोगों को लेट नाश्ता करने से पाचन से जुड़ी दिक्कतें काफी ज्यादा होने लगती है. अनियमित समय पर भोजन करने से गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं काफी हद तक बढ़ जाएगी.

समय पर नाश्ता करने के फायदे

अगर आप समय पर नाश्ता करते हैं, तो आपको कई सारे फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे और साथ ही बीमारियां भी कोसों दूर रहेंगी.

1. पूरे दिन एनर्जी

समय पर नाश्ता करने से आपका शरीर एकदम फिट रहता है और पूरे दिन शरीर में एक अलग सी ही एनर्जी रहती है.

2. मेटाबॉलिज्म बेहतर

ब्रेकफास्ट अगर आप रोजाना करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और पेट भी आपका एकदम बेस्ट रहता है. ऐसा करने से जिससे कैलोरी बर्न होती है.

3. पाचन ठीक

समय पर नाश्ता करने से पाचन से जुड़ी दिक्कतें काफी हद तक दूर हो जाएगी और आपको गजब के फायदे भी देखने के लिए मिल सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.