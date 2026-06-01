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कहीं आप तो नहीं खा रहे हैं गलत तरीके से ओट्स? एक गलती खत्म कर देगी सारे फायदे

Right Way To Eat Oats: ओट्स खाना सुबह के समय लोगों को खूब पसंद आता है. आज आपको इस खबर में बताते हैं, कि खाने का क्या है आखिर सही तरीका.

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Published: June 1, 2026, 4:03 PM IST
(pic credit- pexels)
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Right Way To Eat Oats: आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए लोग कई सारे तरीके और खाने पर काफी ज्यादा ध्यान देता हैं. काफी लोग ओट्स को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. दिनभर एनर्जी को बनाएं रखने के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. अगर आप भी उनमें से एक हैं जो नाश्ते में ओट्स खाना पसंद करते हैं, तो आपको खाने का सही तरीका पता होना चाहिए, जिससे लोग अनजान रहते हैं. कुछ गलत तरीकें ऐसे होते हैं, जो फायदे की जगह आपको नुकसान कर सकता है. ओट्स अपने आप में बेहद पौष्टिक आहार है और घर पर भी इसको आसानी से आप बनाकर आ सकते हैं. अगर आपके पास समय कम है और झटपट से कुछ बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप ओट्स खा सकते हैं. आइए आज आपको इस खबर में बताते हैं आखिर क्या है इसका सही तरीका

ओट्स खाने का क्या है सही तरीका?

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ओट्स आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. लोग इंस्टेंट फ्लेवर्ड ओट्स का आजकल सेवन कर रहे हैं, जो बाजारों में खूब बिक रहा है. स्वाद तो अच्छा हो जाएगा लेकिन सेहत को ये नुकसान कर सकता है. कुछ लोग ओट्स में जरूरत से ज्यादा चीनी, चॉकलेट मिलाकर खाते हैं, ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है. फ्लेवर्ड वाले ओट्स को खाने से बेहतर है कि आप सादे ओट्स को दूध या पानी में पकाकर खाएं, ये शरीर में कई तरह के फायदे भी देता है.

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ओट्स का सेवन इन चीजों के साथ कर सकते हैं?

अगर आपको ओट्स खाना पसंद हैं, तो आप सिंपल ओट्स को फलों के साथ, ड्राई फ्रूट्स, दही, दूध, पनीर के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं. ये खाने में तो टेस्टी होगा ही बल्कि आपकी सेहत को भी फिट रखने के लिए फायदेमंद माना जाता है.

कितना ओट्स खाना चाहिए और फायदे?

आपको दिनभर में 40 से 60 ग्राम ओट्स का सेवन करना है. इसको खाने के बाद बढ़ते वजन को कम किया जा जाता है और साथ ही पाचन से जुड़ी दिक्कतें भी दूर होती हैं. लंबे समय तक पेट भरा रहता है और शरीर में स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों को भी दूर रखने में मदद करता है, शरीर में पानी की कमी को भी दूर करता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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