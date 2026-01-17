Hindi Lifestyle

प्रेग्नेंसी में क्या खाती थीं परिणीति? एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा, जानें उनका पूरा फूड प्लान

पिछले साल 2025 में परिणीत मां बनी हैं, ऐसे में हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी इस जर्नी के बारे में बताया है और उन्होंने इस दौरन क्या खाकर खुद को फिट रखा. आइए जानते हैं

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को भला कौन नहीं जानता है. इन दिनों अदाकारा खूब चर्चा में हैं. उनके वजह में होने की वजह उनकी फिल्म नहीं बल्कि उनके बेटे नीर हैं. पिछले साल 19 अक्टूबर 2025 में अदाकारा मां बनी हैं. प्रेग्नेंसी का समय हर महिला के लिए बेहद खास होता है. हालांकि इस दौरान कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये खुशी इतनी बड़ी होती है कि महिला को ये सब तकलीफें इसके आगे छोटी लगने लगती हैं.

एक तरफ खुशी और उत्साह होता है, तो दूसरी तरफ क्रेविंग्स, मूड स्विंग्स, थकान और शरीर का साथ न देना जैसी मुश्किलें भी आती हैं. कई महिलाएं सोचती हैं कि अब परफेक्ट हेल्दी डाइट फॉलो करूंगी, लेकिन रियल लाइफ में क्रेविंग्स और बॉडी की कंडीशन के कारण ये आसान नहीं होता.

ऐसे में हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने अपनी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान की डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में साली बातें बताई हैं. परिणीति ने सितंबर 2023 में पॉलिटिशियन राघव चड्ढा से शादी की थी और अक्टूबर 2025 में उनका बेटा नीर हुआ. न्यू मॉम परिणीति ने बताया कि प्रेग्नेंसी में उन्होंने कैसे हेल्दी और पॉजिटिव तरीके से ये सफर पूरा किया.

कैसे हैंडल की क्रेविंग्स?

परिणीति ने बताया कि प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें बहुत क्रेविंग्स होती थीं, हालांकि उन्होंने इसे कैसे कंट्रोल किया उस बारे में बताया. एक्ट्रेस ने बताया कि प्रेग्नेंसी में हर किसी महिला को बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं. हालांकि कभी-कभी हेल्थ सपोर्ट नहीं करती, मेडिकल फिटनेस नहीं रहती. इतना ही नहीं इस दौरान दिाग में नेगेटिव चीजें भी बहुत आती हैं, लेकिन उन्होंने इन सबके बजाय पॉजिटिव रहने पर फोकस किया.

एक्ट्रेस ने बताया कि मेरा पूरा फोकस इस बात पर था मैं अपनी प्रेग्नेंसी को जितना हो सके पॉजिटिव और हेल्दी तरीके से जीऊं.बस इस दौरान भगवान मेरा साथ दें. मैंने प्रोटीन पर खास ध्यान दिया साथ ही जंक फूड से बिल्कुल दूरी बना ली. परिणीति ने बताया कि उन्होंने खाने-पीने में बहुत सावधानी बरती खासकर प्रोटीन सही मात्रा में लिया.

एक्ट्रेस इस बात पर बहुत फोकस करती थीं कि मैं कौन-से प्रोटीन खाऊं और कैसे हेल्दी खाऊं. हालांकि मैंने इस दौरान बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाया. एक्ट्रेस मे मुस्कुराते हुए बताया कि मैंने इस दौरान जंक फूड नहीं खाया, जिसे लेकर सब सरप्राइज थे, सब पूछते थे तुमने जंक फूड नहीं खाया? हैरानी की बात है. हालांकि इस बात को लेकर मैं खुद पर बहुत गर्व महसूस करती हूं. उन्होंने ये भी कहा कि ये सब पॉजिटिव माइंडसेट और भगवान की कृपा से ही मुमकिन हो पाया और मैं इन चीजों तो फॉलो कर पाई.

परिणीति ने आखिर में बताया कि उनका पूरा फोकस था कि प्रेग्नेंसी हेल्दी बॉडी और शांत मन के साथ गुजरे. हां ये बात भी सच है कि उन्होंने कोई एक्सट्रीम डाइट फॉलो नहीं की, बस माइंडफुल ईटिंग की यानी जो खाया, अच्छे से और बैलेंस्ड तरीके से खाया. इससे उन्हें एनर्जी मिली, बॉडी अच्छी रही और बेबी भी हेल्दी हुआ. परिणीति की ये बातें सुनकर लगता है कि प्रेग्नेंसी में परफेक्शन की जरूरत नहीं, बस पॉजिटिव रहना और बॉडी को सुनना काफी है. जंक फूड से दूर रहकर, प्रोटीन-रिच फूड (जैसे दालें, अंडे, दूध, नट्स, चिकन/फिश अगर नॉन-वेज) पर फोकस करके और क्रेविंग्स को बैलेंस्ड तरीके से हैंडल किया जा सकता है.

