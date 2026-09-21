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चाय के साथ रोजाना क्या खाना चाहिए गुड़ या शहद? गले में खराश होगी दूर और दिक्कत भी होगी दूर

Tea Benefits For Health: चाय के साथ रोजाना आपको क्या खाना चाहिए, इस खबर में आपको बताते हैं. क्या खाना आपके लिए बेस्ट होगा?

Written by: Ritika
Published: September 21, 2026, 12:40 PM IST
चाय के साथ रोजाना क्या खाना चाहिए गुड़ या शहद? गले में खराश होगी दूर और दिक्कत भी होगी दूर

Tea Benefits For Health: चाय भारतीय घरों में खूब पी जाती हैं और लोगों को इसको पीना भी काफी ज्यादा पसंद आता है. सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान, बहुत से लोग चाय के साथ कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं और साथ ही साथ लोग काफी कुछ चीजों को खाना भी पसंद करते हैं. सर्दी-जुकाम या मौसम बदलने के दौरान गले में खराश, सूखापन और हल्की जलन की समस्या भी आम हो जाती है, अगर आप भी इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कुछ लोग तो चाय के साथ में गुड़ या शहद को मिलाकर पीते हैं. गले को आराम देने के लिए भी काफी कुछ चाय के साथ में काफी चीजें पीना पसंद करते हैं. आइए आपको बताते हैं गुड़ या शहद को खाना चाहिए?

चाय के साथ गुड़ या शहद क्या खाना बेस्ट रहेगा?

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चाय लोगों को पीना काफी ज्यादा पसंद होता है कुछ लोग गुड़ या शहद के साथ में चाय को पीना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. आपको बता दें दोनों ही आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. गले में खराश हो या मोटापा कम करने के लिए शहद सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है. शहद में संक्रमण से लड़ने की क्षमता होती है जो बाहरी और अंदरूनी इंफेक्शन को रोकने में मदद करता है और साथ ही साथ गुड़ में आयरन, कैल्शियम और पोटैशियम जैसे कुछ मिनरल्‍स काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. खाना खाने के बाद थोड़ा गुड़ खाने से पाचक को ठीक रखने में मदद करता है. इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो हीमोग्लोबिन को ठीक रखने में मदद करता है और वहीं शहद में भरपूर मात्रा में एंटीआक्सीडेंट होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान होने से काफी ज्यादा बचाता है. आपको बता दें दोनों ही आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. अगर आप गरमागरम चाय को पीते हैं, तो खराश जैसी दिक्कत भी दूर हो जाती है और साथ ही साथ पाचन से जुड़ी दिक्कत से भी आपको फायदा हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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