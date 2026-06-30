बालों में अंडा लगाने के बाद आती हैं बदबू? स्‍मेल से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू तरीके

Egg Hair Mask Smell: कई लड़कियों की शिकायत ये रहती है कि बालों में अंडा लगाने के बाद गंदी स्मेल आने लगती है अगर आप भी छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कुछ घरेलू उपायों को अपना सकते हैं.

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(Pic credit-AI)

Egg Hair Mask Smell: हर कोई अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए काफी सारी चीजों को यूज करता है. अंडा लंबे समय से बालों की देखभाल करने के लिए अधिकतर लोग इसको लगाना काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं. ये बालों के लिए एकदम बेस्ट माना भी जाता है. इसमें मौजूद प्रोटीन, बायोटिन और कई जरूरी पोषक तत्व बालों को मजबूत, चमकदार और हेल्दी बनाने में मददगार होते हैं. लेकिन अंडा लगाने के बाद भी अधिक लोगों की यही शिकायत रहती है, कि बदबू जाने का नाम ही नहीं ले रही है. महंगी-महंगी चीजों को अपनाने के बाद भी कुछ खास असर देखने के लिए नहीं मिलता है. कई बार शैंपू करने के बाद भी यह स्मेल पूरी तरह से बालों से जाने का नाम नहीं लेती है और कुछ लोग तो इसी वजह से अपने बालों में अंडा नहीं लगाते हैं. अगर आप भी इससे परेशान हैं और छुटकारा पाना चाहती हैं, तो आपको कुछ घरेलू उपाय बताते हैं, जिससे स्मेल काफी हद तक दूर हो जाएगी.

बालों से अंडे की बदबू हटाने के 5 घरेलू उपाय

1. सेब का सिरका

सेब का सिरका अधिकतर घरों में आसानी से मिल ही जाता है. आपको बता दें एप्पल साइडर विनेगर बालों की गंदगी और बदबू को हटाने में काफी मददगार साबित होता है. अगर आप इसको बालों में लगाते हैं बदबू को आसानी से हटा सकते हैं. शैंपू के बाद इसे बालों पर डालें और भी पानी से धो दें.

2. नींबू के रस

नींबू का रस आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप अंडे की बदबू को काफी हद तक दूर करना चाहते हैं, तो आपको नींबू के रस बालों में लगाना चाहिए. एक मग पानी में 2-3 चम्मच ताजा नींबू का रस आपको मिलाना है और फिर शैंपू करने के बाद इस पानी से बालों को आपको अच्छे से धो देना है.

3. गुलाब जल

अंडे की बदबू से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये बालों से बदबू को हटाने में मददगार होता है. बाल धोने के बाद थोड़ा गुलाब जल स्कैल्प और बालों पर आपको लगा देना है. इसे धोने की जरूरत आपको नहीं है.

4. दही का हेयर पैक

आप अपने बालों में दही का हेयर पैक भी लगा सकते हैं. ये आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. शैंपू करने के बाद 10-15 मिनट के लिए सादा दही बालों में आप लगा सकते हैं. इसके बाद हल्के शैंपू से बाल को आप अच्छे से धो सकते हैं.

5. खुशबूदार हर्बल शैंपू

अगर बालों से अंडे की बदबू जाने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको खुशबूदार हर्बल शैंपू का इस्तेमाल करना है. ये आपके बालों के लिए भी फायदेमंद होता है और साथ ही साथ बालों में ताजगी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.