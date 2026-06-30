बरसात के मौसम में कबाड़ बन सकते हैं दरवाजे और खिड़कियां, खराब होने से बचाने के लिए करें ये 5 काम

Monsoon Furniture Care Tips: बरसात का मौसम आते ही दरवाजे और खिड़कियां खराब होना शुरू हो जाते हैं सभी फर्नीचर फूलने लग जाते हैं, तो आइए आपको बताते हैं आप कैसे खराब होने से बचा सकते हैं?

Written by: Ritika
Published: June 30, 2026, 9:11 PM IST
बरसात के मौसम में कबाड़ बन सकते हैं दरवाजे और खिड़कियां, खराब होने से बचाने के लिए करें ये 5 काम

Monsoon Furniture Care Tips: बरसात का मौसम सभी लोगों को खूब पसंद होता है, लेकिन साथ ही साथ घर के लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर भी खराब होने शुरू हो जाते हैं. कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि फूलने लग जाते हैं और फिर फूलकर जाम भी हो जाते हैं और यही महंगे फर्नीचर पर फंगस, सीलन और बदबू भी काफी ज्यादा आने लगती है. अगर समय रहते सही देखभाल न की जाए तो नया फर्नीचर भी कुछ ही दिनों में खराब होना शुरू हो जाता है और फिर आपका सारा पैसा ऐसी वेस्ट हो जाता है अगर आप भी इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आप मानसून के दौरान कुछ आसान उपाय अपनाकर इससे राहत पा सकते हैं ये उपाय आप अपने घर के फर्नीचर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं. आइए आप भी जान लीजिए.

बरसात में दरवाजे और खिड़कियों को फूलने से कैसे बचाएं?

1. लकड़ी को हमेशा सूखा रखें

बरसात में अगर आपके घर के भी दरवाजों, खिड़कियों और लकड़ी के फर्नीचर पर पानी जमने की वजह से खराब होने लगते हैं, तो आप नमी दिखाई देने पर तुरंत सूखे कपड़े से साफ कर सकते हैं. कमरे में हवा का अच्छा वेंटिलेशन भी आपको जरूर रखना है.

2. पॉलिश या वार्निश

अगर आप बरसात के मौसम में दरवाजों, खिड़कियों और लकड़ी के फर्नीचर को खराब होने से बचाना चाहते हैं, तो आप पॉलिश या वार्निश को भी जरूर करवा सकते हैं. इसको करवाने के बाद नमी काफी ज्यादा कम दिखाई देगी और साथ ही साथ फर्नीचर की चमक भी बनी रहती है.

3. एंटी-टरमाइट और एंटी-फंगल ट्रीटमेंट

बरसात के मौसम में दीमक और फंगस लकड़ी के फर्नीचर में काफी ज्यादा लगने लग जाती है. अगर आप इन सभी चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको समय-समय पर एंटी-टरमाइट और एंटी-फंगल ट्रीटमेंट करवाते रहना चाहिए. जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट भी आपको जरूर लेना है.

4. मोम या साबुन

आपके दरवाजे या खिड़की बरसात के मौसम में खराब हो गए हैं, तो आप मोम या साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. किनारों पर साधारण मोमबत्ती का मोम या सूखा साबुन हल्के हाथ से रगड़ सकते हैं. ये तरीका भी काफी काम का होगा.

5. फर्नीचर को दीवार से दूर रखें

अगर बरसात के मौसम में दीवारों में मानसून के दौरान सीलन आ जाती है और फिर फर्नीचर खराब हो जाते हैं, तो आपको फर्नीचर को दीवार से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए. कम से कम 2 से 4 इंच का गैप रखें ताकि सभी चीजें खराब होने से बच जाए.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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