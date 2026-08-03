रोजाना सुबह केवल 15 मिनट बालासन को करने से शरीर में दिख सकत हैं जबरदस्त असर, बीमारियों रहेंगी कोसों दूर

Balasana Benefits: अगर आप रोजाना सुबह 15 मिनट ही बालासन को करते हैं, तो आपको गजब के फायदे मिल सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

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Balasana Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने कामों में काफी ज्यादा बिजी हो गए हैं और उनको अपने लिए समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है. तनाव, पीठ दर्द, गर्दन में अकड़न और खराब लाइफस्टाइल जैसी समस्याओं की वजह से कई और भी बीमारियों के शिकार हो गए हैं. ऐसे में योग एक आसान और प्राकृतिक उपाय है, जिसको आप कर सकते हैं. ये आपको हमेशा फिट रखना है और कई सारी बीमारियों से भी आपको हमेशा दूर रखता है. योग के कई आसनों में बालासन आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी मानी जाती है. अगर आप रोजाना 15 मिनट के लिए ही बालासन को करते हैं, तो आपको कई सारे फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. शरीर और मन दोनों को फायदे में रख सकता है.

रोज सुबह बालासन करने के फायदे

1. तनाव और चिंता कम

अगर आप रोजाना बालासन को करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. ये आपकी हेल्थ को बनाएं रखने में भी मददगार हो सकता है. तनाव और चिंता कम करने के लिए भी आपको रोजाना इसको करना ही चाहिए. इससे मन को शांति मिल सकती है और तनाव कम हो सकता है.

2. पीठ दर्द से राहत

15 मिनट तक अगर आप रोजाना बालासन को करते हैं, तो आप पीठ दर्द से राहत पा सकते हैं और आपको गजब का आराम मिल सकता है. बालासन रीढ़ की हड्डी और पीठ की मांसपेशियों को हल्का स्ट्रेच करने में मदद करता है.

3. गर्दन और कंधों की जकड़न कम

रोजाना बालासन को करने से गर्दन और कंधों की जकड़न कम करने में भी काफी ज्यादा आपको मदद मिल सकती है. लैपटॉप या मोबाइल का अधिक इस्तेमाल करते हैं, तो गर्दन और कंधों में आपको काफी ज्यादा तनाव को हो सकता है.

4. अच्छी नींद के लिए फायदेमंद

ये वाला आसान रोजाना करने से अच्छी नींद के लिए फायदेमंद हो सकता है. और आपको सुकूनभरी नींद काफी ज्यादा मिल सकती है. यदि आपको तनाव या बेचैनी की वजह से नींद आने में परेशानी होती है, तो इस आसान को कर सकते हैं.

5. शरीर की लचीलापन बढ़ाने

शरीर की लचीलापन बढ़ाने के लिए आपको रोजाना बालासन को करना ही चाहिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. कूल्हों, जांघों, टखनों और रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेचिंग होती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.