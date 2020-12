नई दिल्ली: बहुत से लोग हैं जिन्हें मीठा काफी पसंद होता है. उन्हें हर समय कुछ ना कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती रहती है. ऐसे में बहुत अधिक मीठा खाना आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. इससे आप मोटापे के शिकार भी हो सकते हैं. मार्केट में मिलने वाले केक और पेस्ट्री में मीठा काफ अधिक होता है. ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसे केक की रेसिपी लेकर आए हैं जिसे आप कितना भी खा सकते हैं और यह आपकी सेहत पर कोई बुर असर नहीं डालेगा. हम आपको आटा और गुड (Wheat Flour and jaggery Cake) से तैयार होने वाले केक के बारे में बता रहे हैं. आइए जानते हैं इस केक की रेसिपी-

सामग्री (Wheat Flour and jaggery Cake Recipe)

सूखी

गेहूं का आटा- 1 कप

गुड़- 1 कप

बेकिंग पाउडर- 1 कप

नमक- 1 चुटकी

गीली सामग्री

दूध- आधा कप

दही- आधा कप

तेल- एक चौथाई

वनीला एसेंस- 1 चम्मच

विधि (How To Make Wheat Flour and jaggery Cake)

– माइक्रोवेव ओवन को 180 डिग्री में प्री हीट कर दें.

– गुड का पाउडर बनाएं.

– एक कटोरी में दूध, दही, तेल और वनीला एसेंस डालकर अच्छे से मिक्स करें.

– एएक अलग कटोरे में गेहूं का आटा, नमक और बेकिंग पाउडर मिलाएं. अब इसमे मिक्स की गई गीली सामग्री को डालें और एक स्मूद घोल तेयार कर लें. इसमें गुड़ पाउडर डालें.

– एक बैकिंग ट्रे लें और उसमें तेल लगाएं. अब इसमें सारा बैटर डालें और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालें.

– केक को 180 डिग्री C पर 25-30 मिनट तक बेक करें. आपका केक तैयार है.