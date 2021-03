Wheat Flour Skin Care In Summer: गर्मियों के मौसम में पसीना ज्यादा आने के कारण स्किन काफी चिपचिपी हो जाती है. इससे चेहरे पर पिंपल्स होने लगते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप स्किन को हाईड्रेट रखें. गर्मियों के मौसम में त्वचा को प्रोटेक्ट करना बेहद जरूरी है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी सस्ता है और आपके किचन में आसानी से मिल जाएगा. हम बात कर रहे हैं गेहूं के आटे की. गर्मियों में गेहूं के आटे का फेस पैक लगाकर आप ग्लोइंग स्किन पा सकती हैं. आइए जानते हैं कैसे बनाएं आटे का फेस पैक Also Read - Tulsi Ubtan For Summer: गर्मियों में भी दिखेंगी फ्रेश और कूल, बस घर में मौजूद तुलसी का इस तरह करें इस्तेमाल

आटा और दूध का फेस पैक- आटे और दूध से बना फेस पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए एक बाउल में दूध और आटा लें और उसका पेस्ट तैयार कर लें. इस फेस पैक को चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर चेहरे को पानी से धो लें. इससे पिंपल्स की समस्या कम हो जाती है.

आटा, गुलाब जल और दूध का फेस पैक- चेहरे को मुलायम और ग्लोइंग बनाने के लिए आटा, गुलाब जल और दूध के फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप बाउल में इन तीनों चीजों को मिक्स कर लें. फिर इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें. इसके बाद जब यह ठंडा हो जाए तो इसे चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद चेहरे को पनी से धो लें.

आटा, शहद और दही का फेस पैस- स्किन को हाईड्रेट करने के लिए आटा शहद और दही का फेस पैक चेहरे पर लगा सकते हैं. आटा शहद और दही को अच्छी तरह से मिला लें. इस फेस पैक को अच्छे से चेहरे पर लगा लें और 20 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर पानी से चेहरा धो दें.