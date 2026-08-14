गेहूं, बाजरा या ज्वार? सेहत के लिए कौन सी रोटी है सबसे हेल्दी

Healthy Roti: भारत के खाने में रोटी एक अहम हिस्सा है. ज्यादातर घरों में हर दिन गेहूं की रोटी बनाई जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गेहूं, बाजरा या ज्वार में से किस अनाज की रोटी आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है?

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/wheat-pearl-millet-or-sorghum-which-roti-is-the-healthiest-8501316/ Copy

कौन सी रोटी सेहत के लिए ज्यादा हेल्दी

भारत के ज्यादातर घरों में गेहूं की रोटी बनाई जाती है, लेकिन अगर बात की जाए गेहूं, बाजरा, ज्वार में से कौन से अनाज की रोटी सेहत के लिए सबसे फायदेमंद रहती है? तो ये आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है. दरअसल , सभी अनाज में अलग-अलग पोषक तत्व (Nutrients) पाए जाते हैं और इनके अपने अलग फायदे होते हैं. रोटी सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह आपकी डेली डाइट का एक जरूरी हिस्सा है. इसलिए रोटी के लिए सही अनाज का चुनना आपकी सेहत और ब्लड शुगर पर भी असर डालता है.

गेहूं की रोटी

गेहूं की रोटी को भारत के लगभग सभी घर में खाया जाता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन, फाइबर और बी-विटामिन जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. इसको खाने से बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी मिलती है. हालांकि, जिन लोगों को ग्लूटेन से परेशानी है या गेहूं खाने के बाद पेट संबंधी दिक्कत महसूस होती है, उन्हें अपनी डाइट में गेहूं शामिल करने से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए.

ज्वार की रोटी

ज्वार प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन-फ्री अनाज है और इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है. इसके अलावा इसमें आयरन और कई अन्य न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं. फाइबर की वजह से ज्वार की रोटी खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है. जो लोग अपनी डाइट में ज्यादा फाइबर शामिल करना चाहते हैं, उनके लिए ज्वार की रोटी एक अच्छा ऑप्शन है. हालांकि, डायबिटीज में किसी भी अनाज को केवल ‘शुगर कम करने वाला’ मानना सही नहीं है. कुल मात्रा और पूरी डाइट भी महत्वपूर्ण होती है.

बाजरे की रोटी

बाजरा भी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर अनाज माना जाता है. इसमें फाइबर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. खासकर सर्दियों में बाजरे की रोटी भारतीय खान-पान का लोकप्रिय हिस्सा होती है. बाजरा पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है और बैलेंस डाइट में इसे शामिल किया जा सकता है. हालांकि, इसे खाने की मात्रा आपकी डाइट पर डिपेंड करती है.

तो कौन सी रोटी है सबसे हेल्दी?

गेहूं, बाजरा और ज्वार तीनों की अपनी अलग खूबियां हैं. डेली डाइट के लिए गेहूं की रोटी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, जबकि ग्लूटेन-फ्री ऑप्शन और ज्यादा फाइबर के लिए ज्वार या बाजरा चुना जा सकता है. अगर आप आपने वजन को कंट्रोल करना है, तो सिर्फ रोटी बदलने के बजाय पूरी डाइट, रोटी की मात्रा और रोजाना की फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है. इसी तरह ब्लड शुगर को लेकर भी केवल एक अनाज को बेहतर मानने के बजाय पूरी डाइट और उसकी मात्रा को ध्यान में रखना चाहिए. आप अपनी हेल्थ के हिसाब से आपने हेल्थ डॉक्टर से भी सहाल ले सकते हैं.