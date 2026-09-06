फ्रिज में रखा गूंथा हुआ आटा कब हो जाता है खराब? जानें कितने घंटे तक करें इस्तेमाल

क्या आप भी बचा हुआ गूंथा हुआ आटा फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं? तो आपको यह जानना जरूरी है कि इसे कितनी देर तक इस्तेमाल करना सुरक्षित रहता है और कब यह खराब होने लगता है? लंबे समय तक रखा हुआ आटा खाने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इसके इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है.

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अगर आप खराब आटे से बना खाना खाते हैं, तो इससे पेट से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं

बहुत से घरों में गूंथे हुए आटे को बाद में इस्तेमाल करने के लिए फ्रिज में रख दिया जाता है. कई बार रात का गूंथा हुआ आटा बच जाता है, तो कई लोग सुबह जल्दी काम पर निकलने या खाना बनाने में समय बचाने के लिए रात में ही जरूरत से ज्यादा आटा गूंथकर फ्रिज में रख देते हैं. इससे सुबह खाना बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता. ऐसे में यह सवाल उठता है कि फ्रिज में गूंथे हुए आटे को स्टोर करना कितना सही है? इसे कितने समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है और आटा खराब हो चुका है, इसकी पहचान कैसे करें? फ्रिज में रखने के बावजूद गूंथे हुए आटे में समय के साथ बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव पनप सकते हैं. अगर आटे को सही तरीके से स्टोर न किया जाए या इसे बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए, तो यह सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए गूंथे हुए आटे को फ्रिज में रखने और इस्तेमाल करने का सही तरीका जानना बेहद जरूरी है.

क्या गूंथा हुआ आटा फ्रिज में रख सकते हैं?

गूंथे हुए आटे को फ्रिज में रखा जा सकता है. कम तापमान की वजह से आटा जल्दी खराब नहीं होता है. इसलिए इसे कुछ समय तक बचाकर रखा जा सकता है. आटे को सही तरीके से स्टोर करना बेहद जरूरी है. आटे को खुले बर्तन में रखने के बजाय हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखें. इससे उसकी सतह सूखने से बचेगी और फ्रिज में रखी दूसरी चीजों की गंध भी आटे में नहीं आएगी. अगर आपने रात में आटा गूंथकर तुरंत फ्रिज में रख दिया है, तो आमतौर पर अगले दिन सुबह इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाता है.

कितने समय तक इस्तेमाल करना बेहतर है?

घरेलू इस्तेमाल के लिए गूंथे हुए आटे को 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. आटे की सुरक्षा सिर्फ समय पर निर्भर नहीं करती. फ्रिज का तापमान, आटा गूंथते समय साफ-सफाई और उसे किस तरह ढककर रखा गया है, इन सभी बातों का असर पड़ता है. अगर आटा 24 घंटे से ज्यादा पुराना है, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह जांच लें. किसी भी तरह की गंध, रंग या बनावट नजर आए तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

फ्रिज से निकालते ही रोटी न बेलें

फ्रिज में रखा आटा ठंडा होने के कारण थोड़ा सख्त होता है. ऐसे में उसे निकालते ही बेलने पर रोटी ठीक से नहीं बनेगी और आटा टूट भी सकता है. इसलिए रोटी या पराठा बनाने से करीब 15 से 20 मिनट पहले आटे को फ्रिज से निकाल लें. इसे ढककर थोड़ी देर सामान्य तापमान पर आने दें. इससे आटा नरम हो जाएगा और बेलना आसान रहेगा. अगर आटा सिर्फ ठंडा होने की वजह से सख्त हुआ है, तो उसे हल्के हाथ से दोबारा गूंथकर इस्तेमाल किया जा सकता है.

इन संकेतों से पहचानें खराब आटा

फ्रिज में रखा आटा इस्तेमाल करने से पहले उसे देखना और सूंघना जरूरी है. अगर आटे में नीचे दिए गए संकेत दिखाई दें, तो इसे फेंक देना चाहिए.

1. अजीब या तेज गंध:

अगर आटे से सामान्य गंध के बजाय तेज खट्टी या दूसरी तरह की गंध आने लगे, तो इसे इस्तेमाल न करें.

2. जरूरत से ज्यादा चिपचिपापन:

अगर आटा सामान्य से बहुत ज्यादा चिपचिपा या लिसलिसा हो गया है, तो यह खराब होने का संकेत होता है.

3. रंग में बदलाव:

आटे का रंग असामान्य रूप से ग्रे या गहरा दिखाई दे, तो इसे इस्तेमाल करने से बचें.

4. फफूंद के निशान:

अगर आटे पर सफेद, हरे या काले रंग के फफूंद जैसे धब्बे नजर आएं, तो पूरा आटा फेंक दें. सिर्फ ऊपर का हिस्सा हटाकर बाकी आटा इस्तेमाल करना सही नहीं है.

5. असामान्य बनावट:

अगर आटे की बनावट पहले से काफी अलग हो गई है या उसमें अजीब तरह की लचक और धागेनुमा संरचना नजर आती है, तो इसे इस्तेमाल न करें.

अगर आप खराब आटे से बना खाना खाते हैं, तो इससे पेट से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. इनमें पेट दर्द, सिरदर्द, गैस, कब्ज, उल्टी आदि शामिल हैं. खराब आटे के सेवन से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है. इसलिए आटे को स्टोर करते समय इसे सही तरीके से रखें. साथ ही, जब आप इसका इस्तेमाल करें, तो पहले अच्छी तरह जांच लें कि कहीं आटा खराब तो नहीं हो गया है.