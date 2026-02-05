  • Hindi
सिंगल हैं तो क्या? इस बार अपनी गर्ल्स गैंग के साथ मनाएं Galentine’s Day

वैलेंटाइन डे के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने Galentine’s Day के बारे में सुना है? नहीं तो चलिए आज जानते हैं इस मजेदार दिन के बारे में.

Galentine’s Day: बचपन से ही हम सब वैलेंटाइन डे के बारे में खूब सुनते हैं. इस दिन प्यार करने वालों के लिए समर्पित है. इस दिन प्रेमी जोड़े अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से करते हैं. ऐसे में इस पूरे वैलेंटाइन वीक को रोमांस के साथ सेलिब्रेट करते हैं. इस दौरान प्यार करने वाले लोग एक दूसरे को रोमांटिक तस्वीरें, गिफ्ट्स, फूल और लव-शव वाली पोस्ट्स भेजते हैं, हालांकि इन प्रेमी जोड़ों को देखकर सिंगल लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, वो सोचते हैं कि काश मेरा भी कोई ऐसा अपना होता जिसके साथ हम इस प्यार भरे दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 13 फरवरी को एक ऐसा दिन है जो सिर्फ दोस्ती के लिए समर्पित है. हालांकि हम में से कम ही लोगों को इस दिन के बारे में पता होता है, लेकिन आज हम आपको इससे रूबरू कराएंगे.

इस दिन का नाम है गैलेंटाइन डे (Galentine’s Day), जिसे 13 फरवरी को मनाया जाता है. ये दिन खासतौर पर लड़कियों की दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है. ऐसे में अगर आप भी सिंगल हैं तो इस बार अपनी बेस्ट फ्रेंड्स, बहनें, मम्मी या कोई भी वो लड़की जो तुम्हारी लाइफ में बहुत मायने रखती है उसके साथ इस दिन को सेलिब्रेट करें. इस दिन आप इनको एहसास दिलाएं कि ये आपके जिंदगी में कितनी जरूरी हैं और थैंक्स बोलें.

गैलेंटाइन डे की कहानी क्या है?

अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ट्रेंड शुरू कैसे हुआ? दरअसल में इसका क्रेज लड़कियों में टीवी शो पार्क्स एंड रिक्रिएशन से बढ़ा. उसमें एक किरदार लेस्ली नोप ने कहा था –’लेडीज सेलिब्रेट लेडीज’ यानी लड़कियां लड़कियों की दोस्ती को सेलिब्रेट करें. फिर क्या था इंटरनेट पर इसे इतना पसंद किया गया कि ये जल्दी ही एक नया ट्रेंड बन गया. आज लोग इसे बहुत प्यार से मनाते हैं.

जैसे वैलेंटाइन डे रोमांटिक लव बर्ड्स के लिए है वैसे ही गैलेंटाइन डे दोस्ती के लिए है. कई बार जब दिल टूटता है, जब जिंदगी मुश्किल होती है, तब रोमांटिक पार्टनर से कहीं ज्यादा दोस्त काम आते हैं और वो इस दर्द को समझते हैं. रात के 2 बजे की कॉल, बिना जजमेंट वाली बातें, हंसी-मजाक और वो ‘तू ठीक है ना?’ वाले शब्द दिल को छू जाते हैं और तब आपको लगता है कि हां आप भी किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं.

गैलेंटाइन डे असल में उन दोस्त जो तुम्हारे हर अच्छे-बुरे राज जानते हैं और फिर भी तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, जो तुम्हें गलत होने पर डांटते भी हैं, जो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम कितनी स्ट्रांग है उन सबको सेलिब्रेट करता है. ये दिन थोड़ा अलग भी है, क्योंकि समाज में जहां ज्यादातर लोग रोमांटिक रिलेशनशिप को सबसे ऊपर रखते हैं, वहीं गैलेंटाइन डे दोस्ती भी बहुत मायने रखती है इस बात की भी याद दिलाता है.

गैलेंटाइन डे पर क्या करें? (नो रूल्स, सिर्फ मजा)

ब्रंच पार्टी –ये सबसे पॉपुलर तरीका है, वेफल्स, मोमोज, ढेर सारी गॉसिप और करीबी दोस्ते के साथ ब्रंच पार्टी को एनजॉय करें

हाथ से लिखी चिट्ठी लिखें या वॉइस नोट भेजें – दोस्त को खास महसूस कराने के लिए ‘तू मेरे लिए बहुत खास है’ इस कुछ लिखकर भेजें या फिर वॉइस नोट भेजें.

घर पर चिल वाइब्स – दोस्तों को घर पर बुलाकर स्पा नाइट, पिज्जा, मेस्सी बन, पुरानी फिल्में और लाइफ से जुड़ी बातें करें, ये बहुत चिल वाइब देता है.

लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स के लिए – ग्रुप वीडियो कॉल करें, सरप्राइज फूड ऑर्डर करें या फिर साथ में ऑनलाइन कोई वेब सीरीज देखें.

फ्यूचर की प्लानिंग – दोस्तों के साथ नई ट्रिप, नए गोल्स और ग्लो-अप की बातें करें.

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट

