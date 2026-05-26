गाजीपुर बकरा मंडी (Ghazipur Bakra Mandi) -

सबसे पहले इस लिस्ट में आता है, गाजीपुर बकरा मंडी. ये बकरों की खरीद के लिए सबसे बड़ी और लोकप्रिय मार्केट है. गाजीपुर, आनंद विहार के पास पड़ता है, आप बकरों की खरीद के लिए यहां जा सकते हैं. यह दिल्ली की सबसे बड़ी बकरा मंडी मानी जाती है. यहां थोक में बकरे आते हैं, इसलिए सस्ते दामों में मिलने की संभावना ज्यादा होती है. इसके लिए सबसे अच्छा समय है सुबह के 4 बचे से 8 बजे तक या रात में जाना सबसे अच्छा, तब डील और सस्ते में मिल जाती है. यहां आपको ₹14,000 से ₹22,000 तक में बकरे मिल जाएंगे.