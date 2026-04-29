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Which 5 Flowers That Look Beautiful But Smell Bad

दिखने में इतने खूबसूरत, लेकिन पास जाते ही बदबू से हो जाता है हुरा हाल? इन 5 फूलों के नाम जान आप भी रह जाएंगे हैरान

Bad Smell Flowers Name: क्या आप ऐसे फूलों के बारे में जानते हैं, जो दिखने में तो खूबसूरत होते हैं लेकिन पास जाते ही बदबू से बुरा हाल हो जाता है. आइए आपको बताते हैं इनके नाम.

Bad Smell Flowers Name: दुनियाभर में कई तरह-तरह के पौधे देखने को मिल जाते हैं, जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं. हर जगह पर जाकर आपको अलग-अलग तरह के पौधे दिखेंगे, जो शायद आपने पहले कभी देखे और न उनका नाम सुना होगा. हर फूल के पीछे अपनी ही एक अलग सी कहानी होती है, जो लोगों को काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली होती है. क्या आपने कभी ऐसे पौधों के बारे में सुना है, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत लेकिन पास जाते ही बदबू से हो जाता है हुरा हाल. बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं. अगर आप भी नहीं जानते हैं, तो आइए इस खबर में हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से 5 पौधे हैं, जिनके पास खड़ा होना तक मुश्किल हो जाता है.

कौन से पौधे सबसे ज्यादा बदबूदार होते हैं?

1. टाइटन अरुम (Titan Arum)

टाइटन अरुम जिसे शव फूल के नाम से भी जाना जाता है. इसका आकार काफी ज्यादा बड़ा होता है और यही नहीं ये पौधा खिलने के बाद गंदी बदबू छोड़ता है. इस पौधे को खिलने में काफी ज्यादा समय लगता है. दिखने में तो खूबसूरत होता है लेकिन पास जाते ही गंदी बदबू के कारण पास खड़े होना तक मुश्किल हो जाता है.

2. रैफलेसिया अर्नोल्डी (Rafflesia arnoldii)

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रैफलेसिया अर्नोल्डी के फूलों की गिनती दुनिया भर के अनोखे फूलों में की जाती है. ये पौधा ज्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है. दिखने में इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है. इसको लाश का फूल भी जाता है. ये दिखने में खूबसूरत होता है लेकिन पास जाते ही इसमें से गंदी बदबू काफी ज्यादा आने लगती है.

3. स्टैपेलिया गिगेंटिया (Stapelia gigantea)

स्टैपेलिया गिगेंटिया के इस पौधे को सड़ा हुआ फूल कहा जाता है. आकार में बड़े-बड़े होते हैं. इसके पास जाना तक मुश्किल हो जाता है, इसके पास जाते ही ऐसी बदबू आती है जैसे की कुछ सड़ रहा है. मक्खियां इसके आस-पास मंडराती रहती है. ये पौधा दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है.

4. हाइडनोरा अफ्रीकाना (Hydnora africana)

हाइडनोरा अफ्रीकाना ये पौधा दिखने में काफी ज्यादा अलग नजर आता है. ये जमीन के नीचे उगता है और पूरी तरह से फैलने के लिए जमीन के ऊपर आता है. इसके पास जाते ही आपको अजीब से सड़ने वाली गंद आएगी.

5. स्कंक कैबेज (Skunk cabbage)

स्कंक कैबेज वाला पौधा दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और अलग नजर आता है. इसके पास जाते ही इसमें से गंदी बदबू आने लग जाती है, जिस वजह से पास खड़े होना तक मुश्किल हो जाता है. ये पौधा ठंडे इलाको में पाया जाता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. )

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