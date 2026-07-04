बारिश के मौसम में किन 5 फलों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए? बिगड़ सकती है सेहत

Rainy Season Fruits: बारिश का मौसम आते ही कुछ फल ऐसे होते हैं, जिनको आपको अपने फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, वरना दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है.

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(Pic credit-AI)

Rainy Season Fruits: बारिश का मौसम सभी लोगों को पसंद होता है. अपने साथ ठंडक और ताजगी तो लेकर आता है, लेकिन इसी मौसम में खाने-पीने की चीजों का भी हमें खास ध्यान रखना चाहिए, वरना शरीर में कई तरह-तरह की दिक्कतें शुरू होने लग जाती है और कई सारी बीमारियां शरीर में लग जाती है. इस मौसम में खाने को सही तरीके से स्टोर करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, वरना ये किसी जहर से फिर कम नहीं होता है. अक्सर लोग यह सोचकर हर फल को फ्रिज में रख देते हैं कि वह ज्यादा दिनों तक ताजा रहेगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि बारिश के मौसम में हर फल को फ्रिज में रखना सही होता है? कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिन्हें फ्रिज में रखने से उनका स्वाद, पोषण और गुणवत्ता खराब हो सकती है? आइए आपको बताते हैं कि कौन-कौन से फलों को बरसात के मौसम में फ्रिज में नहीं रखना चाहिए.

बारिश के मौसम में किन 5 फलों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए?

1. आम

बरसात के मौसम में आपको फ्रिज में गलती से भी आम को नहीं करना चाहिए. कच्चे या आधे पके आमों को फ्रिज में रखने से उनका प्राकृतिक स्वाद खराब हो जाता है और साथ ही साथ मिठास भी कम हो जाती है और पाचन से जुड़ी दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ जाती है.

2. पपीता

बरसात के मौसम में आपको कभी भी फ्रिज पपीते को नहीं रखना चाहिए, ये सेहत को काफी ज्यादा खराब करते हैं और साथ ही साथ इससे उसका पकना रुक सकता है. उसका स्वाद भी फीका पड़ सकता है. इसे सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है. पूरी तरह पकने के बाद आप कुछ समय के लिए फ्रिज में रख सकते हैं.

3. अनानास

आपको कभी भी अनानास को फ्रिज में नहीं करना चाहिए. बरसात में इसको नहीं रखना चाहिए. पूरा अनानास लंबे समय तक फ्रिज में रखने से उसका स्वाद और रस कम हो सकता है. काटने के बाद एयरटाइट डिब्बे में फ्रिज में आप रख सकते हैं.

4. तरबूज

अगर तरबूज आपने कट नहीं किया है, तो आपको फ्रिज में इसको नहीं रखना है. लंबे समय तक फ्रिज में रखने से उसके कुछ पोषक तत्वों पर असर पड़ सकता है इसलिए आपको ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करना चाहिए.

5. केला

बरसात के मौसम में आपको कभी भी केले का सेवन नहीं करना चाहिए. ये आपकी सेहत को नुकसान करता है और साथ ही साथ पाचन को भी खराब करता है. ठंडे तापमान में केले का छिलका जल्दी काला पड़ने लगता है और और वो प्राकृतिक रूप से पक नहीं पाता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.