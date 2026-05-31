  • Hindi
  • Lifestyle
  • Which 5 Things Should Not Be Consumed On An Empty Stomach

Health Tips: खाली पेट इन 5 चीजों को खाने की न करें गलती, वरना बुरी तरह बिगड़ सकती है तबीयत

Health Tips: सुबह का समय कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिनका सेवन हमें सोच-समझकर ही करना चाहिए, वरना पूरा दिन तबीयत आपकी खराब रह सकती है. आपको बताते हैं कौन-कौन सी चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए.

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Published: May 31, 2026, 11:00 AM IST
(pic credit- pexels)
(pic credit- pexels)

Health Tips: आजकल लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बदल गई है कि खान-पान पर भी ठीक से ध्यान नहीं देते हैं और जिसकी वजह से हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है. कुछ लोग सुबह के समय इतना ज्यादा हैवी खाना खा लेते हैं, जिस कारण उनका पेट खराब ही रहता है काफी कुछ करने के बाद भी आराम नहीं मिल पाता है. रातभर पेट के अंदर कुछ भी चीजें नहीं जाती है और ऐसे में जो भी चीज हम सबसे पहले खाते या पीते हैं, उसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है इसलिए आपको सुबह के समय सोच-समझकर ही चीजों को सेवन करना चाहिए. कई लोग सुबह उठते ही चाय, कॉफी या कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं, जिसको पेट अच्छे से पचा नहीं पाता है. धीरे-धीरे गैस, एसिडिटी, पेट दर्द की समस्याएं काफी ज्यादा हो जाती है. अगर आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको अपने खान-पान का काफी खास ध्यान रखना होगा, जिससे आप हमेशा के लिए फिट रहे सकें. आइए आपको बताते हैं.

खाली पेट कौन-सी चीजें नहीं खानी चाहिए?

और पढ़ें: हीटवेव से बचना है तो हाथों में लगाएं मेहंदी, Kareena Kapoor की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए गर्मी को मात देने के गजब के तरीके

1. मसालेदार और तला-भुना खाना

अगर आप खाली पेट मसालेदार और तला-भुना खाने का सेवन करते हैं, तो आपका पेट काफी ज्यादा भरा-भरा और हैवी नजर आता है और यही नहीं ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. मसालेदार भोजन पेट की अंदरूनी चीजों पर गलत असर डालता है और एसिडिटी की समस्या को भी बढ़ाता है.

2. सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स

कुछ लोग सुबह-सुबह खाने के साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है. खाली पेट इनका सेवन करने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है और पेट में गैस भी बन सकती है इसलिए आपको इन चीजों से दूर रहना है.

इसे भी पढ़ें:  यूरिन में दिखे ये 5 लक्षण तो हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर का खतरा, पहचानकर फौरन भागे डॉक्टर के पास

3. खट्टे फल

फल हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं लेकिन अगर आप खट्टे फलों का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं, तो आपकी हेल्थ पर इसका असर पड़ सकता है. इन खट्टे फलों में एसिड होता है, जो आपके पेट में एसिडिटी को काफी हद तक बढ़ देता है.

4. चाय और कॉफी

अधिकतर लोगों के दिन की शुरूआत चाय और कॉफी के साथ ही होती है अगर आप उनमें से एक हैं, जो पीते ही पीते हैं, तो आपको इस चीज से दूर ही रहना चाहिए. चाय और कॉफी में कैफीन मौजूद होता है, जो पेट में एसिड को काफी हद तक बढ़ता है.

5. मीठी चीजें

सुबह के समय आपको मीठी चीजों को कम से कम सेवन करना चाहिए. इससे ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है और आपकी तबीयत भी खराब काफी ज्यादा हो सकती है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.) 

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.