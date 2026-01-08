By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ये चीजें खानी कर दीं शुरू तो तेजी से लंबे होना शुरू हो जाएंगे बाल, यकीन नहीं है तो आजमाकर देखें
which food makes hair grow faster: हर लड़की चाहती है कि उसके बाल लंबे और घने हों, ऐसे में शायद ही आपको पता हो कि कुछ चीजों के सेवन से आपका ये सपना पूरा हो सकता है. आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में.
जब भी हम किसी लंबे-घने बालों वाली लड़की को देखते हैं तो मन में ये ख्याल जरूर आता है कि काश हमारे बाल भी ऐसे होते. शायद ही कोई लड़की हो जिसे लंबे घने बाल पसंद न हों. हर लड़की लंबे, घने और चमकदार बालों का सपना देखती है. हम में से कई लड़कियां इसके लिए तरह-तरह की चीजें लगाते हैं, हालांकि इनसे ज्यादा फायदा नहीं मिलता है. आप क्या खा पी रहे हैं इसका सीधा असर आपके बालों की हेल्थ पर पड़ता है, बालों की ग्रोथ शरीर के अंदर से होती है, इसलिए सही खाना बहुत जरूरी है.
जब हम अच्छी डाइट लेते हैं तो बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, साथ ही साथ बालों का झड़ना भी कम होता है और नए बाल तेजी से उगते हैं. डॉक्टर्स भी मानते हैं कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स बालों के लिए सबसे जरूरी होते हैं. रोजाना इन चीजों को खाने से 3-6 महीने में बालों पर फर्क साफ नजर आने लगता है. आइए जानते हैं कौन सी चीजें सबसे अच्छी हैं और क्यों.
अंडे : अगर आप अंडे खाते हैं तो ये आपके बालों के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं. अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो बालों का मुख्य भाग केराटिन बनाता है. इसमें बायोटिन नाम का भी विटामिन पाया जाता है, जो बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाता है और झड़ने से रोकता है. ऐसे में अगर आप भी हेल्दी बाल चाहते हैं तो हफ्ते में 3 से 4 अंडे उबालकर या ऑमलेट बनाकर जरूर खाएं. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अंडे की जगह ज्यादा दालें खाएं.
शकरकंद: शकरकंद का सेवन ठंड के मौसम में जमकर किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है ये बालों के लिए अच्छा माना जाता है. इसमें बीटा कैरोटीन होता है, जो विटामिन ए बनाने का काम करता है. विटामिन ए स्कैल्प को हेल्दी रखता है और सीबम प्रोडक्शन बढ़ाता है, जो बालों को नमी देता है, इससे कमी से स्कैल्प ड्राई हो जाता है. हफ्ते में 2-3 बार उबालकर या भूनकर खाएं, इससे तेजी से बालों की ग्रोथ होती है.
बादाम और अखरोट: ड्राई फ्रूट्स को सेहत के लिहाज से अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है ये बालों के लिए संजिवनी का काम करते हैं? जी हां इन नट्स में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जो स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है. इतना ही नहीं ये बालों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाता है. जिंक और हेल्दी फैट्स भी होते हैं, जो बालों को घना बनाते हैं. ऐसे में हेल्दी बालों के लिए रोज 8-10 बादाम या 4-5 अखरोट खाएं.
पालक और हरी सब्जियां: अक्सर हेल्थ एक्सपर्ट्स हरी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं, लेकिन ये सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं बल्कि बालों की सेहत के लिए भी अच्छी मानी जाती है. पालक में आयरन, फोलेट, विटामिन ए और सी अच्छी मात्रा में होता है. दरअसल अक्सर देखा जाता है कि आयरन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, ऐसे में अगर आप भी बालों के झड़ने से परेशान हैं तो पालक खाना शुरू कर दें. रोज एक कटोरी पालक की सब्जी या सलाद में शामिल करें. इससे बाल मजबूत और लंबे होते हैं