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सांवली स्किन टोन के लिए कौन सी लिप शेड है बेस्ट? जवाब बताने में अधिकतर लोग हो जाएंगे फेल
Which Lip Shade Is Best For Dark Skin Tone: होंठों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए महिलाओं को लिपस्टिक लगाना बड़ा ही पसंद होता है आज आपको सांवली स्किन टोन के लिए बेस्ट लिप शेड बताते हैं, जिसको अधिक लोग नहीं जानते होंगे.
Which Lip Shade Is Best For Dark Skin Tone: लिपस्टिक लगाना महिलाओं को काफी ज्यादा पसंद होता है. हर आउटफिट के साथ में अलग-अलग लिप शेड लगाने से चेहरे की खूबसूरती पर काफी ज्यादा असर पड़ता है. आजकल ज्यादातर लड़कियों को न्यूड या पिंक शेड लगाना काफी ज्यादा पसंद होता है लेकिन हर किसी का स्किन टोन अलग-अलग होता है और फिर उसी हिसाब से लिप शेड का चुनाव किया जाता है. कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, जिनको इन चीजों के बारे में थोड़ा कम पता है और फिर गलत टाइप का चुनाव कर लेती हैं, जो आपकी खूबसूरती पर काफी ज्यादा असर डालता है. लेकिन जब बात सांवली या डस्की स्किन टोन की आती है, तो लोगों को समझ ही नहीं आता है कि आखिर कौन सा बेस्ट होगा, जिसको लगाकर आप काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे. अगर आप भी इस बात से अनजान हैं, तो आइए आपको बताते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है?
सांवली स्किन टोन के लिए कौन सी लिप शेड है बेस्ट?
1. ब्राउन न्यूड
अगर आपकी सांवली स्किन टोन हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर लिप्स पर कौन सा कलर एकदम बेस्ट दिखेगा, तो आप ब्राउन न्यूड लिप शेड को लगा सकते हैं. इसको लगाने से आपका पूरा चेहरा एकदम खिलकर नजर आएगा.
2. पिंक शेड
सांवली स्किन टोन वाली महिलाओं के लिए पिंक शेड भी एकदम बेस्ट रहेगा इसको लगाने से आपका चेहरा काफी ज्यादा खिलकर आएगा और आप खूबसूरत नजर आएंगे. ये आपके चेहरे को पूरा हाइलाइट कर देगा.
3. रेड शेड
अगर आप एक सांवली स्किन टोन वाली महिलाएं हैं, तो आपके लिए रेड शेड एकदम बेस्ट रहेगा इसको लगाने से आपका चेहरा बोल्ड नजर आएगा. यह होंठों पर गहरा रंग छोड़ती है, जिससे आप काफी ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं.
4. डीप मरून
अगर आपकी सांवली स्किन टोन है और आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कुछ शेड को खोज रही हैं, तो आप डीप मरून का चुनाव कर सकती है. ये आपकी स्किन पर काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे.
सांवली स्किन टोन के लिए कौन सी लिपशेड बेस्ट नहीं है?
सांवली स्किन टोन वाले लोगों को बहुत हल्के और फ्रॉस्टी पिंक शेड्स से बचने की सलाह दी जाती है. ये आपकी स्किन को डल दिखाता है. अगर आप गलत शेड की लिपस्टिक का चुनाव करती हैं, तो आपकी आपका चेहरा बेकार नजर आएगा और उस तरह से भी खिला-खिला नहीं रहेगा इसलिए आप जहां से भी शेप खरीद रही है, तो आपके लिपशेड के हिसाब से चुनाव करें.