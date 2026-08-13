डेड बॉडी से कौन-कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट? जानिए कितने लोगों को मिल सकती है नई जिंदगी

अंगदान करने के लिए कुछ जरूरी कानूनी कार्रवाई भी की जाती है. जिसके बाद कोई भी व्यक्ति अपने अंगों का दान कर सकता है. डेड बॉडी में भी ऐसे बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, जो मृत्यु के बाद किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जीवनदान साबित हो सकते हैं. आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक व्यक्ति अपने अंगों का दान करके कई लोगों को जीवनदान दे सकता है और दर्जनों लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है. आज हम आपको अंगदान के पूरे प्रोसेस के बारे में बताएंगे. साथ ही ये भी बताएंगे कि एक डेड बॉडी से कौन-कौन से अंगों को दान में दिया जा सकता है.
मृत व्यक्ति से अंग लेने से पहले डॉक्टर कई तरह की जांच करते हैं. सबसे पहले यह देखा जाता है कि मृत्यु किस प्रकार हुई है और क्या व्यक्ति अंगदान के लिए मेडिकल रूप से उपयुक्त (Suitable) है. ब्रेन-स्टेम डेथ की स्थिति में निर्धारित मेडिकल बोर्ड व्यक्ति की जांच करता है और नियमानुसार मृत्यु की पुष्टि की जाती है. इसके अलावा HIV, हेपेटाइटिस B और C, सिफलिस जैसे संक्रमणों(Infections) की भी जांच की जाती है. इसके साथ ही डॉक्टर लिवर, किडनी, हार्ट और लंग्स जैसे अंगों की काम करने की कैपेसिटी को देखते है. इसके लिए जरूरत के अनुसार ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और अन्य मेडिकल जांच की जाती हैं. मृत व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री और किसी गंभीर बीमारी की जानकारी भी देखी जाती है. इन जांचों के बाद डॉक्टर तय करते हैं कि कौन सा अंग ट्रांसप्लांट के लिए सेफ्ट और यूज़ किया जा सकता है.
मृत्यु के बाद परिस्थितियों और मेडिकल जांच के आधार पर कई अंग और टिश्यू डोनेट किए जा सकते हैं. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
इसके अलावा कई तरह के टिश्यू भी डोनेट किए जाते हैं. इनमें कॉर्निया, स्किन, हड्डियां, जोड़ और हार्ट वाल्व जैसे टिश्यू शामिल हैं. हालांकि, हर मृत व्यक्ति के सभी अंग डोनेट किए जा सकें, ऐसा जरूरी नहीं है. कौन सा अंग या टिश्यू डोनेट किया जा सकता है, यह मृत्यु की स्थिति, अंगों की कार्यक्षमता, मेडिकल जांच और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है.
भारत में अंग और टिश्यू डोनेशन से जुड़ी प्रक्रिया ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट यानी THOTA और इससे जुड़े नियमों के तहत संचालित होती है. ब्रेन-स्टेम डेथ की स्थिति में निर्धारित डॉक्टरों का पैनल मेडिकल जांच के जरिए इसकी पुष्टि करता है. इसके बाद अंगदान की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है. अंगदान के लिए मृत व्यक्ति की इच्छा, उपलब्ध दस्तावेज और परिवार की सहमति जैसी बातों को ध्यान में रखा जाता है. अस्पताल और संबंधित अधिकारी जरूरी दस्तावेज और अनुमति की प्रक्रिया पूरी करते हैं. अगर मृत्यु किसी दुर्घटना, आत्महत्या या अन्य मेडिको-लीगल मामले में हुई है, तो पुलिस और संबंधित अधिकारियों की प्रक्रिया भी पूरी करनी पड़ सकती है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि अंगदान की प्रक्रिया से पोस्टमार्टम या कानूनी जांच प्रभावित न हो.
एक मृत डोनर के अंगों से कई मरीजों को जीवनदान मिल सकता है. आम तौर पर एक डोनर के अंगों से 8 लोगों की जान बचाने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा कॉर्निया, स्किन, हड्डियां और अन्य टिश्यू डोनेट करके कई और लोगों के जीवन की क्वालिटी बेहतर की जा सकती है. हालांकि, यह संख्या हर डोनर के मामले में समान नहीं होती. यह इस बात पर निर्भर करता है कि मृत्यु के समय कौन-कौन से अंग और टिश्यू स्वस्थ हैं और मेडिकल जांच के बाद ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं.