सुबह के नाश्ते में बनाएं झटपट ब्रेड पकोड़ा, स्वाद ऐसा कि बच्चे-बड़े सभी मांगेंगे दोबारा

Easy Breakfast Recipe: सुबह का समय हर घर में काफी व्यस्त रहता है. बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होता है, वहीं बड़ों को ऑफिस या अपने काम के लिए निकलने की जल्दी रहती है. ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि नाश्ते में आखिर ऐसा क्या बनाया जाए, जो टेस्टी होने के साथ-साथ कम समय में भी तैयार हो जाए.

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घर पर कैसे बनाए ब्रेड पकोड़

अगर आप भी रोज सुबह इसी उलझन में रहती हैं, तो ब्रेड पकोड़ा आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और घर में मौजूद कुछ सामान्य सामग्री से ही टेस्टी नाश्ता तैयार किया जा सकता है. खास बात यह है कि गर्मागर्म ब्रेड पकोड़े चाय के साथ बेहद स्वादिष्ट लगते हैं और बच्चों को भी इनका स्वाद खूब पसंद आता है.

आलू की स्टफिंग से बढ़ेगा स्वाद

ब्रेड पकोड़े को और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें मसालेदार आलू की स्टफिंग भरी जाती है. इसके लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को छीलकर अच्छी तरह मैश कर लें. अब एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें. इसमें चुटकी भर हींग, बारीक कटी हरी मिर्च और थोड़ा अदरक डालकर कुछ सेकंड भूनें. इसके बाद हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें. अब इसमें मैश किए हुए आलू डालकर मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाएं. आखिर में थोड़ा गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया डालकर 2-3 मिनट तक पकाएं. जब मसाले आलू में अच्छी तरह मिल जाएं, तो गैस बंद कर दें और स्टफिंग को थोड़ा ठंडा होने दें.

ऐसे तैयार करें बेसन का घोल

अब पकोड़ों के लिए बेसन का घोल तैयार करें. एक बड़े बर्तन में बेसन लें और उसमें अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा नमक डालें. इसमें धीरे-धीरे पानी मिलाते हुए एक चिकना घोल बना लें. घोल की कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना जरूरी है. यह न तो बहुत पतला होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा गाढ़ा. सही घोल से ब्रेड पर बेसन की अच्छी परत चढ़ेगी और पकोड़े बाहर से कुरकुरे बनेंगे. घोल तैयार करने के बाद इसे कुछ मिनट के लिए रख दें.

ब्रेड में भरें आलू की स्टफिंग

अब ब्रेड की एक स्लाइस लें और उसके ऊपर तैयार आलू की स्टफिंग अच्छी तरह फैला दें. इसके ऊपर दूसरी ब्रेड स्लाइस रखें और हल्के हाथ से दबाएं, ताकि दोनों स्लाइस आपस में अच्छी तरह चिपक जाएं. अब ब्रेड को अपनी पसंद के अनुसार दो हिस्सों या तिकोने आकार में काट लें. इसी तरह बाकी ब्रेड स्लाइस को भी तैयार कर लें. इसके बाद सभी ब्रेड को बेसन के घोल में अच्छी तरह डुबोएं, ताकि उसके चारों तरफ बेसन की परत अच्छी तरह लग जाए.

गर्म तेल में ऐसे तलें

कढ़ाही में तेल गर्म करें और बेसन में लिपटी ब्रेड को सावधानी से तेल में डालें. पकोड़ों को मीडियम गेस पर तलें, ताकि ब्रेड अंदर से भी अच्छी तरह गर्म हो जाए और बाहर से कुरकुरी बने. दोनों तरफ से सुनहरा रंग आने तक इन्हें तलते रहें. जब ब्रेड पकोड़े अच्छी तरह सिक जाएं, तो इन्हें कढ़ाही से निकालकर टिश्यू पेपर पर रखें. इससे एक्सट्र्रा तेल निकल जाएगा और पकोड़े खाने में ज्यादा अच्छे लगेंगे.

चटनी और चाय के साथ करें सर्व

गरमा-गरम ब्रेड पकोड़ों को हरी धनिया-पुदीना की चटनी, इमली की मीठी चटनी या टमाटर सॉस के साथ परोस सकते हैं. सुबह की चाय के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. अगर आप ऐसा नाश्ता तलाश रहे हैं जो कम समय में तैयार हो, पेट भी भर दे और खाने में भी टेस्टी लगे, तो मसालेदार आलू से भरे ये ब्रेड पकोड़े जरूर ट्राई कर सकते हैं.