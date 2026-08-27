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व्हाइट शुगर या ब्राउन शुगर, डायबिटीज पेशेंट के लिए कौनसी है बेहतर?

व्हाइट और ब्राउन शुगर को लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन रहता है कि इनमें से कौन-सी हेल्थ के लिए बेहतर है और डायबिटीज के पेशेंट के लिए कौन-सा ऑप्शन सही रहेगा.

Written by: Sapna
Published: August 27, 2026, 9:33 AM IST
Sugar for Diabetics
डायबिटीज पेशेंट के लिए ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर की तुलना में कोई बड़ा हेल्दी ऑप्शन नहीं है

बहुत से लोगों को लगता है कि व्हाइट शुगर हेल्थ के लिए ज्यादा नुकसानदायक होती है, जबकि ब्राउन शुगर एक हेल्दी ऑप्शन मानते है, लेकिन ऐसा नहीं है. दोनों ही तरह की शुगर बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ाती हैं. डायबिटीज के पेशेंट को अपने खान-पान में मीठे की मात्रा का खास ध्यान रखना पड़ता है. ऐसे में कई लोग व्हाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर का यूज़ करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी. आइए जानते हैं व्हाइट और ब्राउन शुगर में क्या अंतर है और डायबिटीज के मरीजों के लिए इनमें से कौन-सी बेहतर है.

क्या ब्राउन शुगर डायबिटीज में सुरक्षित है?

नहीं, ब्राउन शुगर डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरक्षित नहीं है. इससे शुगर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है. इसका रंग भले ही अलग हो, लेकिन इसमें भी मुख्य रूप से सुक्रोज ही होता है. इसे बनाने के दौरान इसमें थोड़ी मात्रा में शीरा यानी मोलासेस मौजूद रहता है, जिसकी वजह से इसका रंग भूरा और स्वाद थोड़ा अलग होता है. इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा इतनी कम होती है कि इसे व्हाइट शुगर का हेल्दी ऑप्शन नहीं माना जा सकता. डायबिटीज के मरीज अगर ब्राउन शुगर का यूज़ अधिक मात्रा में करते हैं, तो इससे भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है.

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व्हाइट शुगर और ब्राउन शुगर में क्या अंतर है?

व्हाइट शुगर को ज्यादा प्रोसेस करके तैयार किया जाता है, जबकि ब्राउन शुगर में मोलासेस की थोड़ी मात्रा रहती है. इसी वजह से दोनों का रंग, स्वाद और बनावट अलग होती है. ब्राउन शुगर में कुछ मिनरल्स की बहुत थोड़ी मात्रा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है. दोनों में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी की मात्रा काफी हद तक समान होती है. इसलिए दोनों से ही शुगर बढ़ती है.

डायबिटीज पेशेंट के लिए कौन-सी शुगर बेहतर?

डायबिटीज के मरीजों के लिए दोनों ही शुगर नुकसानदायक हैं. दोनों से ही बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है. डायबिटीज के पेशेंट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वो दोनों ही शुगर को बहुत ही कम मात्रा में खाएं. अगर चाय, कॉफी या किसी दूसरी चीज में मीठा डालने की आदत है, तो धीरे-धीरे इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं. इसके लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि आपकी शुगर के लेवल के हिसाब से डॉक्टर आपको सही सलाह दे सकते हैं.

डायबिटीज पेशेंट के लिए ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर की तुलना में कोई बड़ा हेल्दी ऑप्शन नहीं है. दोनों ही ब्लड शुगर बढ़ाती हैं. इसलिए डायबिटीज में सबसे जरूरी है कि कुल शुगर और कार्बोहाइड्रेट का सेवन कंट्रोल रखा जाए और मीठी चीजों का इस्तेमाल सीमित मात्रा में किया जाए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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