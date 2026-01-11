  • Hindi
अक्सर दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर वजन कम करने के लिए सबसे अच्छी ब्रेड कौन सी है? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल घूम रहा है तो आज हम आपके लिए जवाब लेकर आए हैं.

ब्रेड खाकर भी पतले हो सकते हैं? सफेद vs ब्राउन vs मल्टीग्रेन, जानें किससे तेजी से कम होता है वजन?

आजकल लोग अपने वजन को लेकर काफी सजग हो गए हैं, हर कोई स्लिम ट्रिम दिखना चाहता है. ऐसे में खाने वाली चीजों को लेकर भी बाजार में कई ऑप्शन्स आ गए हैं. हालांकि जब ब्रेड की बात आती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सी ब्रेड सबसे हेल्दी है सफेद ब्रेड, ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड?

लोग कहते हैं सफेद ब्रेड खराब है, ब्राउन ब्रेड ठीक है और मल्टीग्रेन तो बिल्कुल हेल्दी लगती है, बिना गिल्ट के खाई जा सकती है, हालांकि फिर भी बात इतनी सीधी नहीं है. सेलिब्रिटी डाइटिशियन सिमरत कठूरिया की मानें तो वो कहती हैं कि कोई भी ब्रेड बुरी नहीं होती है बल्कि समस्या उसकी क्वालिटी, बनाने के तरीके और शरीर पर उसके असर में है. आप चाहें तो ब्रेड बिना छोड़े भी वजन कंट्रोल कर सकते हैं.

सफेद ब्रेड क्यों नहीं है वजन घटाने में मददगार?

हम में से कई लोगों को रोजाना ब्रेड खाने की आदत होती है. हालांकि सफेद ब्रेड को थोड़ा अनहेल्दी माना जाता है. दरअसल में इसमें रिफाइंड मैदा होता है. इसमें अनाज का छिलका और अच्छा हिस्सा निकाल दिया जाता है. इसके चलते ये फाइबर और पोषक तत्व के मामले में पीछे रह जाती है. ये ब्रेड बहुत जल्दी पच जाती है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है, बढ़ने के बाद अचानक गिरता है, तो भूख फिर से लग जाती है. आप जल्दी-जल्दी कुछ खाने लगते हैं, ज्यादा खा लेते हैं और पोर्शन कंट्रोल नहीं रहता. वहीं इसमें फाइबर कम होता है ऐसे में पेट ज्यादा देर तक नहीं भरा रहता है, जिसके चलते हम बार-बार खाते रहते हैं, जो वजन बढ़ाने का काम करता है.

क्या ब्राउन ब्रेड सच में बेहतर है?

आपने अक्सर फिटनेसफ्रीक लोगों से सुना होगा कि ब्राउन ब्रेड सबसे बेस्ट है. ब्राउन ब्रेड को लोग हेल्दी मानते हैं, लेकिन ज्यादातर दुकानों वाली ब्राउन ब्रेड असल में सफेद ब्रेड ही होती है, जिसे सिर्फ रंग देकर भूरा बना दिया जाता है. ये रंग गुड़ या कलर के चलते आता है. अगर पैकेट पर “whole wheat” या “whole grain” नहीं लिखा है तो वो सफेद ब्रेड से ज्यादा फर्क नहीं डालती. कई लोग ब्राउन पर स्विच करते हैं, लेकिन भूख या वजन में कोई खास बदलाव नहीं दिखता है, लेकिन अगर वाकई में ब्राउन ब्रेड असली होल व्हीट की बनी हो, जिसमें पूरा अनाज हो तो वो सफेद से अच्छी मानी जाती है. हालांकि इसे भी सीमित मात्रा में खाएं.

मल्टीग्रेन ब्रेड वजन घटाने के लिए क्यों हैं बेस्ट?

अब बात आती है मल्टीग्रेन ब्रेड की जिसे वजन कम करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. दरअसल में मल्टीग्रेन ब्रेड में कई तरह के अनाज मिले होते हैं, जैसे जई, जौ, बाजरा, बीज और होल व्हीट. अच्छी क्वालिटी वाली में फाइबर, प्रोटीन और कई पोषक तत्व ज्यादा होते हैं.

ये धीरे-धीरे पचती है, जिसके चलते ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है और लंबे समय तक पेट भरा लगता है. इससे बीच-बीच में भूख नहीं लगती और ज्यादा खाने की आदत नहीं पड़ती. इसकी मोटी बनावट के कारण आप इसे धीरे-धीरे चबाते हैं, जो खाने को माइंडफुल बनाता है.

कितनी मात्रा में खाना सही?

ये तो हो गई ब्रेड्स की बात लेकिन अगर आप को लगता है कि अच्छी ब्रेड को ज्यादा खाने से भी वजन कम होगा तो ये सोच आपकी गलत है. सबसे अच्छी ब्रेड भी ज्यादा खाने से वजन नहीं घटेगा. 2 स्लाइस मल्टीग्रेन ब्रेड को अंडा, पनीर, नट बटर या हमस जैसी चीजों के साथ खाएं तो ये वजन घटाने में मदद मिलेगी, सिर्फ ब्रेड की 4-5 स्लाइस खाने से नुकसान होगा. ब्रेड को हमेशा बैलेंस्ड मील का हिस्सा बनाएं, साथ में सब्जियां, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स डालें, ताकि पाचन धीमा हो और पेट ज्यादा देर भरा रहे. हमेशा पीछे की तरफ इंग्रीडिएंट लिस्ट पढ़ें. सबसे पहले देखें कि “whole wheat” या “whole grain” लिखा हो. एक स्लाइस में कम से कम 3-4 ग्राम फाइबर हो. ज्यादा चीनी या आर्टिफिशियल चीजें न हों.

