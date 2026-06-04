इन लोगों को अपनी स्किन में गलती से भी नहीं लगाना चाहिए एलोवेरा, हो सकती है खुजली और रैशेज

Aloe Vera Side Effects on Skin: ऐलोवेरा आपकी स्किन के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ लोगों को गलती से भी स्किन में नहीं लगाना चाहिए, आइए आपको बताते हैं.

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(pic credit- pexels)

Aloe Vera Side Effects on Skin: स्किन काफी ज्यादा डल और बेजान नजर आने लगती है और इसके बचाव के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल करना लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं. एलोवेरा को स्किन के लिए किसी वरदान से कम भी नहीं माना जाता है. स्किन से जुड़ी हर समस्याओं से राहत पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. मुंहासों को कम करने, सनबर्न से राहत पाने और त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए भी इसका उपयोग काफी ज्यादा किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनको एलोवेरा गलती से भी स्किन पर नहीं लगाना चाहिए. कुछ लोगों को एलोवेरा लगाने से खुजली, लालिमा, जलन और रैशेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आइए आपको बताते हैं आखिर वो कौन-कौन से लोग हैं, जिनको इसको लगाने से बचना चाहिए.

किन लोगों को चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए एलोवेरा?

1. ड्राई स्किन

ड्राई स्किन वाले लोगों को ऐलोवेरा के इस्तेमाल से बचना चाहिए क्योकि ये त्वचा में रूखापन काफी ज्यादा बढ़ा सकता है, जिस कारण आपकी स्किन काफी ज्यादा बेकार और रेडनेस नजर आएगा.

2. एलर्जी की समस्या

जिन लोगों को पहले से ही ऐलोवेरा के इस्तेमाल से एलर्जी है, उन लोगों को भी गलती से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना कई तरह की स्किन से जुड़ी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है और आपका चेहरा भी खराब हो सकता है.

3. रैशेज, खुजली या जलन

अगर आपको रैशेज, खुजली या जलन जैसी दिक्कत है, तो भी आपको ऐलोवेरा जेल से हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए, वरना आपकी समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ सकती है. जितना हो सके आपको दूर ही रहना है.

4. घाव या संक्रमण

जिन लोगों की स्किन में किसी भी तरह के घाव या संक्रमण में उन लोगों को भी ऐलोवेरा जेल को स्किन पर नहीं लगाना चाहिए. ये आपकी स्किन को काफी ज्यादा नुकसान कर सकता है.

5. स्किन डिजीज वाले लोग

अगर आप किसी भी स्किन डिजीज से परेशान हैं, तो भी आपको ऐलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करना है और साथ ही किसी भी केमिकल वाली चीजों को भी लगाने से बचना है. आपको किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से जांच करनी बेहद ही जरूरी है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)