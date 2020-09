चाय की खुशबू ही सुबह के आलस को भगाने के लिए काफी होती है और ज्‍यादातर भारतीय घरों में दिन की शुरुआत एक कप गरमा-गरम चाय से ही होती है. शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पर चाय ना बनती है, भारत में मेहमानों का स्वागत भी चाय के साथ किया जाता है और कुछ लोग तो दिन में कई बार चाय का मजा लेते हैं, लेकिन ये जहां आपको मजा देती है वहीं सेहत के लिए ये एक सजा होती है. Also Read - Tips: सर्दियों में इलायची वाली चाय पीने के क्‍या फायदे हैं?

कुछ लोगों को बेड डी बेहत पसंद होती है वो सुबह उठने के साथ चाय पीते हैं उसके बाद ही वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं. बेड टी कई मायनों में आपकी सेहत के लिए बैड हो सकती है. चाय में कई तरह के ऐसिड होते हैं. खाली पेट चाय पी कर आप अपने पेट को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं. इससे अल्‍सर या गैस जैसी परेशानियां बढ़ने की संभावना रहती है. एक नजर बेड टी के बैड इफेक्ट्स पर. Also Read - अदरक, इलायची से ज्यादा फायदेमंद है लौंग वाली चाय, पीने के 5 बेजोड़ फायदे...

खाली पेट चाय के होते हैं ये नुकसान:

1. दूध वाली चाय के नुकसान

हर घर में सुबह दूध वाली चाय बनती है और लोग इसे मजेदार बनाने के लिए अदरक,लौंग और इलायची ड़ालते हैं ताकि इसमें और अच्छा स्वाद आ जाए. हर घर में दूध वाली चाय बनती है लेकिन ये आपके सेहत के लिए अच्छा है. दरअसल खाली पेट दूध वाली चाय पीने से आपके शरीर में थकान हो जाती है, साथ ही जाय में दूध ड़ालते ही एंटीऑक्सींडेंट का असर खत्म हो जाता है. खाली पेट चाय लेने से आपको गैस हो सकती है और एसिडिटी की भी परेशानी हो सकती है. Also Read - unknown facts about tea side effects on health | आपको चाय छोड़ने पर मजबूर कर देंगी ये 5 जरूरी बातें

2.स्टॉन्ग चाय

बहुत लोगों को स्ट्रॉग टी पीतें हैं ये भी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है, दरअसल चाय में टैनिन होता जो आहार में मौजूद आयरन के साथ रिएक्ट कर सकता है. इसलिए खाने के बाद चाय पीना आपके खाने के पोषक तत्वों को नष्ट कर सकता है.

3. कम से कम पीएं चाय

अगर आप दिन में 2 बार से ज्यादा चाय लेते हैं तो ऐसे में अपनी इस आदत को सुधार लें, क्योंकि इससे आपका शरीर अंदर से खोखला हो जाता है. साथ ही चाय से गले का कैंसर भी हो सकता है, इसलिए चाय का सेवन कम से कम करें ताकि आपकी सेहत अच्छी बनी रहे.