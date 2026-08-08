बच्चों को चाय और कॉफी क्यों नहीं पिलानी चाहिए, सेहत पर पड़ सकता है गंभीर असर

क्या आपके बच्चों को चाय और कॉफी की लत लग चुकी है और वे चाय और कॉफी के बिना रह नहीं पाते हैं? अगर ऐसा है, तो यह चिंता की बात है, क्योंकि इसका बच्चों की सेहत पर काफी गंभीर असर पड़ सकता है. इससे उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों प्रभावित होती हैं.

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भारत के ज्यादातर घरों में सुबह की शुरुआत चाय या कॉफी से होती है. ऐसे में कई माता-पिता अपने बच्चों को भी चाय और कॉफी पीने के लिए दे देते हैं, लेकिन यह उनकी सेहत पर गंभीर असर डाल सकता है. कुछ लोगों का मानना होता है कि चाय ज्यादा नुकसानदायक होती है, इसलिए वे चाय छोड़कर कॉफी पीना शुरू कर देते हैं. लेकिन कॉफी भी हेल्थ के लिए उतनी ही नुकसानदायक हो सकती है जितनी चाय, क्योंकि दोनों में ही कैफीन मौजूद होता है. यही वजह है कि लोगों को इसकी लत लग जाती है.

चाय और कॉफी क्यों है नुकसानदायक?

चाय और कॉफी दोनों में ही कैफीन (Caffeine) और टैनिन (Tannin) मौजूद होते हैं, जो बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं. बच्चों का शरीर काफी नाजुक होता है, इसलिए इनका असर उन पर जल्दी पड़ता है. चाय और कॉफी पीने से बच्चों को कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे- नींद कम आना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, खून की कमी, पाचन संबंधी समस्या, भूख कम लगना आदि.

खून की कमी

चाय और कॉफी में टैनिन (Tannin) और पॉलीफेनॉल (Polyphenol) नामक तत्व होते हैं. ये भोजन में मौजूद नॉन-हीम आयरन से जुड़ जाते हैं और शरीर को उसे अवशोषित (Absorbed

) नहीं करने देते. इसकी वजह से बच्चों में खून की कमी हो सकती है. इसलिए बच्चों को चाय और कॉफी नहीं देनी चाहिए. इससे पेट में जलन भी हो सकती है. यही कारण है कि बच्चों में एनीमिया (Anemia) का खतरा बढ़ जाता है.

नींद की दिक्कत

चाय और कॉफी पीने से बच्चों के दिमाग पर भी गंभीर असर पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी नींद खराब होती है. इनमें मौजूद कैफीन दिमाग में एडेनोसिन (Adenosine) नामक केमिकल के प्रभाव को रोकता है, जो नींद लाने में मदद करता है. इसलिए चाय और कॉफी पीने के बाद नींद नहीं आती. बड़ों की तुलना में बच्चों पर इसका असर ज्यादा होता है, क्योंकि उनका शरीर छोटा और वजन कम होता है. यही वजह है कि बच्चों पर इसका प्रभाव अधिक समय तक रहता है.

चिड़चिड़ापन

कैफीन दिमाग को अधिक एक्टिव कर देता है. बच्चों का शरीर कैफीन को जल्दी पचा नहीं पाता, जिसकी वजह से उन्हें घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन होने लगता है. चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन बच्चों के नर्वस सिस्टम को अत्यधिक उत्तेजित कर देता है. जैसे ही इसका असर कम होता है, बच्चे थकान महसूस करने लगते हैं. यही वजह है कि धीरे-धीरे उन्हें इसकी लत लग सकती है.

भूख कम लगना

चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन बच्चों के दिल और दिमाग दोनों पर असर डालता है. इसकी वजह से पेट भरा हुआ महसूस होता है और भूख कम लगती है. चाय या कॉफी में दूध और चीनी मिलाकर देने से भी बच्चे का पेट जल्दी भर जाता है, जिससे वह ठीक से खाना नहीं खाता. कई बार बच्चों को भूख लगती है, लेकिन चाय या कॉफी पीने के बाद उन्हें अपनी भूख का एहसास नहीं हो पाता.

बच्चों को दूध क्यों पिलाना चाहिए?

दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन D जैसे जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो बच्चों के शारीरिक विकास, मजबूत हड्डियों और दिमागी विकास के लिए बेहद जरूरी हैं. दूध पीने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं और उनका शरीर स्वस्थ रहता है.

चाय और कॉफी की जगह आप बच्चों को दूध पीने के लिए दे सकते हैं. चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक होता है. अगर आपके बच्चों को इसकी लत लग चुकी है, तो धीरे-धीरे यह आदत छुड़वाने की कोशिश करें. शुरुआत में उन्हें कम मात्रा में चाय या कॉफी दें और धीरे-धीरे उसमें कैफीन की मात्रा कम करते जाएं. साथ ही, उनकी डाइट में दूध, ताजे फलों का जूस और फल शामिल करना शुरू करें.