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Why Do Ac Start Bursting In Summer Note These 5 Safety Tips Immediately

गर्मियों में ही क्यों फटने लगते हैं AC? ब्लास्ट होने से बचाने के लिए तुरंत नोट करें ये 5 टिप्स

AC Safety Tips: गर्मी के मौसम में लोग एसी का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर रखरखाव ठीक से न किया जाए, तो ब्लास्ट होने का खतरा भी बढ़ जाता है. आइए आपको कुछ सेफ्टी टिप्स के बारे में बताते हैं.

AC Safety Tips: दिल्ली के विवेक विहार में सुबह करीब 4 बजे के आस-पास एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग का मामला सामने आने आया है. आग की वजह AC ब्लास्ट है, जिस वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है. इस घटना को देखते हुए ये समझ आ रहा है, कि घरेलू AC कितने ज्यादा खरतनाक साबित हो सकते हैं. हर घर में एसी का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है लेकिन अगर देखभाल ठीक तरीके से ना की जाए, तो ये मौत का कारण भी बन सकता है. गर्मी के मौसम में एक के बाद एक एयर कंडीशनर फटने के मामले सामने आते रहते हैं. ऐसी कोई भी गलती न करें कि आपका AC धमाके का शिकर हो जाए. आज आपको इस खबर में बताते हैं, कि कौन से सेफ्टी टिप्स को अपनाकर अपने एसी को ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं.

क्यों फटने लगते हैं AC?

गर्मी के मौसम में एक के बाद एक एसी फटने के मामले सामने आ रहे हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योकि कंप्रेसर में प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और यही नहीं लगातार घंटों तक बिना रुके ओवरहीटिंग की वजह से भी ये फट सकता है. धूल जमना, गैस लीकेज, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, एसी में स्पार्किंग की दिक्कत अगर आप रही है, तो आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो लोग अक्सर कर बैठते हैं. आपकी ही छोटी-छोटी गलतियों की वजह से ये समस्या बढ़ने लगती है.

AC को फटने से कैसे बचाएं?

1. कुछ लोग एसी में छोटी सी दिक्कत होने लगती है, तो खुद से ही ठीक करने लग जाते हैं लेकिन आपको ऐसी गलती करने से हमेशा बचना है.

2. समय-समय पर एसी की सर्विसिंग करवाना बेहद ही जरूरी है अगर आप इसको नजरअंदाज कर देते हैं, तो ये आपके लिए आगे चलकर जानलेवा साबित हो सकता है. सर्विसिंग के बाद आपका एसी बार-बार गर्म भी नहीं होगा और ब्लास्ट होने के चांसेज का खतरा भी नहीं होगा.

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3. अगर आपके एसी में गैस लीक की समस्या हो रही है, तो इसको नजरअंदाज करने के बजाय टेक्नीशियन को बुलवाकर इसका काम ठीक से करवा लेना चाहिए.

4. एसी में लगे फिल्टर को आपको हमेशा समय-समय पर साफ करते रहना चाहिए. मिट्टी से भरा हुआ फिल्टर ब्लास्ट के खतरे को बढ़ा सकता है. समय-समय पर एसी का फिल्टर चेंज भी करवाते रहें.

5. अगर एसी के सॉकेट में एक से ज्यादा उपकरण चल रहे हैं, तो ये खरतनाक साबित हो सकता है इसलिए आपको एसी के लिए अलग सॉकेट का इस्तेमाल करना चाहिए.

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