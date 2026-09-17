कैंसर मरीजों के क्यों काटे जाते हैं बाल? जानिए कीमोथेरेपी से क्या है कनेक्शन

Cancer Patient Hair Loss: आपने कैंसर के मरीज को देखा हो तो ध्यान दिया होगा कि उसके बाल नहीं होते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह कैंसर नहीं बल्कि कीमोथेरेपी है, जिसकी वजह से बालों को काटना पड़ता है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/why-do-cancer-patients-lose-their-hair-know-the-link-with-chemotherapy-8526793/ Copy

कीमोथेरेपी शुरू होने के 1 से 2 हफ्ते के भीतर ही इसका असर दिखना शुरू हो जाता है और बाल गुच्छों में अचानक झड़ना शुरू हो जाते हैं (AI PHOTO)

भारत में लगभग हर साल 15 से 16 लाख नए कैंसर के मामले सामने आते हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार, जीवनकाल में हर 9 में से 1 भारतीय को कैंसर होने का जोखिम रहता है. आपने भी अपने आस-पास कभी न कभी तो किसी कैंसर के पेशेंट को देखा ही होगा, जिसमें ज्यादातर लोगों के सिर पर बाल नहीं होते हैं. क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि ऐसी क्या वजह है कि कैंसर की बीमारी के दौरान उनके बाल नहीं होते? दरअसल, इसके पीछे की वजह कैंसर नहीं है. इसके पीछे कीमोथेरेपी वजह होती है, क्योंकि इस थेरेपी में बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाता है. हर समय अपने बालों को यूं झड़ता हुआ देखकर उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, वह तनाव महसूस करता है, जिसकी वजह से बालों को कटाना ही बेहतर ऑप्शन लगता है.

क्या है कीमोथेरेपी

कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज की एक शक्तिशाली दवा होती है, जो कैंसर को बॉडी में फैलने से रोकती है. यह एक सिस्टमैटिक इलाज होता है, जिसमें दवाएं खून के जरिए पूरी बॉडी में फैलकर कैंसर की कोशिकाओं पर हमला करती हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि इस थेरेपी से बाल बहुत तेजी से झड़ना शुरू हो जाते हैं. ये इतनी जल्दी असर करती है कि तकिए, टॉवल, कपड़ों, सब जगह पर बाल झड़ने लगते हैं. अपने बालों को इस तरह से झड़ता हुआ देख पाना इंसान के लिए हर दिन मौत के बराबर हो जाता है. इसलिए लोग बाल कटवाना बेहतर समझते हैं. यह इलाज आमतौर पर Cycles में दिया जाता है, यानी कुछ दिन दवा देने के बाद बॉडी को स्वस्थ होने के लिए आराम का समय दिया जाता है.

क्यों कटवा लेते हैं बाल

कीमोथेरेपी शुरू होने के 1 से 2 हफ्ते के भीतर ही इसका असर दिखना शुरू हो जाता है और बाल गुच्छों में अचानक झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखना बहुत ही डरावना होता है. अपने बालों को इस तरह टूटते हर कोई नहीं देख पाता. जिसकी वजह से इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है. हर समय उसकी आंखों के सामने बालों को झड़ते हुए देखना बहुत ही दर्दनाक होता है. बाल कटने की वजह से उसे खुद पर कंट्रोल हो जाता है कि बीमारी के आगे वो पूरी तरह लाचार नहीं है. इस थेरेपी में अगर बालों में कंघी भी किया जाता है, तो भी सिर में से बहुत बाल निकल जाते हैं. ऐसे में इनकी केयर करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है. धीरे-धीरे उसे शर्मिंदगी होने लगती है और वो खुद से नजरें भी नहीं मिला पाता. इसलिए कैंसर के पेशेंट बालों को सिर से ही खत्म करवा देते हैं.

कैसे होता है कैंसर

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी एक दिन में नहीं होती है. हमारी बॉडी में छोटी-छोटी कोशिकाएं (Cells) होती हैं, जिनकी संख्या करोड़ों-अरबों में होती है. इन्हीं कोशिकाओं के अंदर कमांड सेंटर (DNA) होता है. जब किसी वजह से इस डीएनए में कोई खराबी आ जाती है, तो कोशिकाओं का नियंत्रण टूट जाता है. जिसकी वजह से खराब कोशिकाएं बहुत तेजी से फैलने लगती हैं और अलग-अलग भागों में पूरी बॉडी में फैल जाती हैं. जब ये फालतू और असामान्य कोशिकाएं एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक गांठ या ट्यूमर (Tumor) बन जाती है. यही गांठ ही कैंसर होता है, ये बहुत तेजी से बॉडी में फैलता है. इसलिए समय पर इसका इलाज करवाना बहुत ही जरूरी है. कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.