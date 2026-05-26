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खीरे को रगड़ते समय क्यों निकलता है सफेद झाग? सच में कड़वाहट होती है दूर, जानिए इसके पीछे का विज्ञान

Why Does White Foam When You Rub Cucumber: समर में खीरा खाना सभी को खूब पसंद होता है. आज आपको खीरे को रगड़ते समय सफेद झाग के पीछे के साइंस के बारे में बताते हैं आखिर ऐसा होता क्यो है?

Published date india.com Published: May 26, 2026 3:26 PM IST
email india.com By Ritika email india.com twitter india.com | Edited by Ritika email india.com twitter india.com
खीरे को रगड़ते समय क्यों निकलता है सफेद झाग? सच में कड़वाहट होती है दूर, जानिए इसके पीछे का विज्ञान

Why Does White Foam When You Rub Cucumber:  समर में सलाद हो या स्मूदी खीरा खाना हर किसी को खूब पसंद होता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को बड़े ही चाव से खाना पसंद होता है. स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. समर में तो आपको इसको जरूर ही खाना चाहिए. शरीर में पानी की कमी को भी दूर करने का काम करता है. आपने घर के बड़ों या मम्मी को करते देखा होगा कि खीरे को काटने से पहले उसके ऊपर के भाग को थोड़ा सा कट करते हैं और फिर नीचे वाले भाग और कटे वाले भाग को आपस में रगड़ते हैं. आप पूछते हैं, तो बोलते हैं, ऐसा करने से खीरे की कड़वाहट दूर होती है.

कभी आपने ये सोचा है कि आखिर दोनों भाग को आपस में रगड़ने से सफेद रंग का ही झाग क्यों निकलता है? कुछ लोगों का मानना है, कि ऐसा करने से कड़वाहट दूर होती है. लेकिन क्या सच में इस बात में कोई सच्चाई भी है, या ये केवल एक मिथ है और इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक धारण है. अगर आप भी इसके पीछे का सच जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.

खीरा कड़वा क्यों होता है?

आपको बता दें इस सफेद झाग के निकलने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है. एक रिपोर्ट के मुताबिक खीरे में कुकुर्बिटैसिन नामक एक नेचुरल कंपाउंड पाया जाता है, ये आपके पौधे को हमेशा सुरक्षित रखता है और साथ ही इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं. कुकुर्बिटैसिन स्वाद में काफी ज्यादा कड़वा होता है. आपको इसको बारे में एक और चीज बता दें कि ये कंपाउंड खीरे के दोनों सिरों में काफी ज्यादा पाया जाता है.

खीरे को रगड़ते समय क्यों निकलता है सफेद झाग?

कुकुर्बिटैसिन दोनों ही सिरों में काफी ज्यादा पाया जाता है. जब-जब आप दोनों सिरों को आपस में रगड़ते हैं, तो इसमें से सफेद रंग का झाग निकलता है. ये हवा के संपर्क में आते ही अपना रूप सफेद झाग का ले लेता है. जब भी आप रगड़ते हैं, तो सारे कड़वापन बाहर आ जाता है और जिस कारण खीरे का कड़वापन सारा निकाल जाता है. इसलिए कहा जाता है कि खाने से पहले इसको रगड़ना बेहद ही जरूरी होता है, वरना आपको कड़वा खाने में लग सकता है. सफेद झाग को आपको हमेशा धोकर ही खाना चाहिए. अगर आप बिना धोए खाते हैं, तो मुंह का स्वाद काफी ज्यादा बदल जाएगा.

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(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.)

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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