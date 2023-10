Hindi Lifestyle

Why Is Egg Day Celebrated Know When Was The World Egg Day Established 2

अंडे का फंडा...! विश्व अंडा दिवस पर दोस्तों को भेजें ये संदेश

यदि आप अपने दोस्तों को अड्डे से जुड़े कोट्स भेजना चाहते हैं तो ऐसे में यहां दिए गए कोर्स आपके बेहद काम आ सकते हैं. जानते हैं इनके बारे में...

World egg day Quotes 2023: हर साल अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार को विश्व अड्डा दिवस यानी वर्ल्ड एग डे (World egg day) अड्डे के महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है. इस दिन को मनाने के लिए न केवल एक थीम तय की जाती है बल्कि लोगों को अंडे के फायदे के बारे में जागरूक करना भी होता है. ऐसे में इस दिन आप अपने दोस्तों को कुछ कोट्स भेज सकते हैं. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप विश्व अंडा दिवस पर दोस्तों को कौन-से अड्डे से जुड़े कोट्स भेज (World egg day Messages) सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

Trending Now

विश्व अंड्डा दिवस कोट्स, संदेश 2023 (World egg day Wishes, Quotes 2023)

सुबह-सुबह कहते हैं अंडे का आमलेट

इसलिए ऑफिस में नहीं होते लेट

World egg day Wishes 2023

You may like to read

मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा

लाइफ मिलेगी या तवे पर फ्राई होगा

World egg day Wishes 2023

हमने चारों तरफ पढ़ाई का माहौल बनाया है

लेकिन परीक्षा में सिर्फ दो गोल-गोल अंड्डा पाया है

World egg day Wishes 2023

World Egg Day celebrates the love of eggs and lets us make it a memorable day by enjoying eggs in different forms and dishes for a healthy celebration…. Make it an egglicious day!!!

स्वस्थ और सुंदर शरीर का यही है फंडा

तुम रोज व्यायाम करो और खाओ अड्डा

World egg day Wishes 2023

दूर से देखा तो अड्डे उबल रहे थे

पास से देखा तो गंजे उछल रहे थे

World egg day Wishes 2023

They make the quickest, tastiest and healthiest breakfast….. They are the cute little eggs that we all love….. Sending my warm wishes to you on World Egg Day.

अंड्डा अगर बाहर से टूटे तो एक जिंदगी दम तोड़ देती है

अड्डा अगर अंदर से टूटे तो एक जिंदगी जन्म लेती है.

World egg day Wishes 2023

अड्डा खाने वाले शाकाहारी लोग कितने कमाल के होते हैं

एक अंडा खाने से पहले कितना ज्यादा दिमाग लगाते हैं

World egg day Wishes 2023

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES