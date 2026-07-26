Kargil Vijay Diwas: आखिर 26 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस? शहीदों के सम्मान में भेजें ये 5 देशभक्ति भरे मैसेज

Kargil Vijay Diwas: हर साल 26 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है कारगिल दिवस? आइए आपको इस खबर में बताते हैं और शहीदों के सम्मान में कुछ देशभक्ति भरे मैसेज भी बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 26, 2026, 9:43 AM IST
(Pic credit-AI)
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Kargil Vijay Diwas: हर साल 26 जुलाई का दिन भारत के लिए गर्व, सम्मान और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है. देश में हर साल 26 जुलाई यानी आज के दिन कारगिल विजय दिवस (Vijay Diwas) मनाया जाता है. इसी दिन भारतीय सेना ने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों को पूरी तरह पीछे हटाकर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी. कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 60 दिनों तक चले युद्ध का अंत हुआ था. कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य विजय का ही उत्सव नहीं होता है बल्कि उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देना होता है, जिन्होने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था. आज आपको इस खबर में बताते हैं कि आखिर हर साल 26 जुलाई का दिन ही कारगिल विजय दिवस (Vijay Diwas) क्यों होता है?

आखिर 26 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस?

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साल 1999 में पाकिस्तान के सैनिकों और घुसपैठियों ने जम्मू-कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की कई ऊंची चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी और उन्ही को ऐसा न करने के लिए भारतीय सेना ने इन्हें खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया था. ये भीषण युद्ध करीब 60 दिनों तक चला था. भारतीय सैनिकों ने उस समय बेहद ही कठिन परिस्थितियों में इस लड़ाई को लड़ा था. भारतीय जवान किसी भी हालात में पीछे नहीं हटे और वहीं पर डटकर सामना किया था. 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने इस पर जीत हासिल की थी. यही वजह है कि हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है.

अलग-अलग तरीके से लोग खास मनाते हैं ये दिन

आज भी कई देशभर में स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थानों और सेना की इकाइयों में शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित अपने-अपने तरीकों से की जाती है.

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शहीदों के सम्मान में भेजें ये 5 देशभक्ति भरे मैसेज

1. वतन की मिट्टी का कर्ज जिन्होंने अपने प्राण देकर चुकाया था, ऐसे सभी वीर सपूतों को कारगिल विजय दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि..

2. दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फ़त, मेरी मिट्टी से भी ख़ुशबू-ए-वफ़ा आएगी, कारगिल विजय दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि..

3. सीमा पर डटे हर जवान को दिल से सलाम है मेरा, आपके साहस और बलिदान की वजह से ही हम सुरक्षित हैं, कारगिल विजय दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि..

4. तिरंगा हमारी पहचान है और यही सैनिक हमारी शान हैं, कारगिल विजय दिवस पर सभी वीर शहीदों को भावपूर्ण नमन है मेरा..

5. तिरंगा फहराएंगे, शहीदों को सिर झुकाएंगे, जय हिंद जय भारत! जय कारगिल के वीर जवान, कारगिल विजय दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि..

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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