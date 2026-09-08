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बच्चे के जन्म के बाद के पहले 180 दिन हैं बेहद खास, इन 6 महीनों में जरूर रखें इन बातों का ध्यान

बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती छह महीने उसके विकास और सेहत के लिए बेहद अहम माने जाते हैं, इस दौरान मां का दूध बच्चे को जरूरी पोषण देने के साथ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और मां-बच्चे के भावनात्मक जुड़ाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: September 8, 2026, 3:57 PM IST
बच्चे के जन्म के बाद के पहले 180 दिन हैं बेहद खास, इन 6 महीनों में जरूर रखें इन बातों का ध्यान
  • बच्चे के जीवन के पहले छह महीने उसके शारीरिक और भावनात्मक विकास की मजबूत नींव तैयार करते हैं
  • इस दौरान मां का दूध बच्चे को जरूरी पोषण और शुरुआती सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
  • पहले छह महीने आम तौर पर सिर्फ स्तनपान की सलाह दी जाती है, जिसमें पानी या अन्य खाद्य पदार्थ की जरूरत नहीं होती
  • छह महीने के बाद स्तनपान जारी रखते हुए बच्चे की उम्र के अनुसार पौष्टिक पूरक आहार धीरे-धीरे शुरू किया जाता है

बच्चे के जीवन की शुरुआत जितनी नाजुक होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण भी. जन्म के बाद के शुरुआती दिन और खासकर पहले छह महीने बच्चे के विकास की मजबूत नींव तैयार करते हैं, यहीं वह समय होता है जब बच्चे को सही पोषण, प्यार और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. बच्चे के जीवन के पहले 180 दिन, यानी पहले छह महीने, उसके पूरे जीवन पर गहरा असर डाल सकते हैं.

पहले छह महीनें-

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पहले छह महीनों में मां का दूध बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल पोषण माना जाता है, इसमें बच्चे की जरूरत के मुताबिक पोषक तत्व होते हैं, जो उसके शारीरिक विकास और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. जन्म के बाद मां का पहला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, भी बच्चे के लिए बेहद अहम होता है. यह गाढ़ा और पीले रंग का दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है और नवजात को शुरुआती सुरक्षा देने में मदद करता है.

शिशु के जीवन के पहले छह महीने तक सिर्फ स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है. इस दौरान सामान्य तौर पर बच्चे को पानी, शहद या अन्य खाद्य पदार्थ देने की जरूरत नहीं होती. मां का दूध ही बच्चे के लिए पोषण और तरल की जरूरत पूरी करने में मदद करता है.

भावनात्मक विकास-

स्तनपान सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं, बल्कि मां और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत करता है. बच्चे को मां की गोद में मिलने वाला स्पर्श और अपनापन उसके भावनात्मक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है.

जब बच्चा छह महीने का हो जाता है, तो उसकी बढ़ती पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्तनपान के साथ पौष्टिक पूरक आहार शुरू किया जाता है. बच्चे की उम्र और जरूरत के अनुसार नरम, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन धीरे-धीरे उसकी डाइट में शामिल किया जा सकता है. इस दौरान स्तनपान जारी रखना भी महत्वपूर्ण है. (input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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