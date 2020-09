अंडे खाना सहेत के लिए बहुत अच्छा होता है और अक्सर लोग इसे नाश्ते के तौर पर खाते हैं. अंडा आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है औऱ लोग इसलिए अपनी डाइट में शामिल करते हैं. अक्सर लोग अंडे को फ्रिज में रखते हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी की अंडा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. Also Read - Egg Masala Recipe: घर पर इन आसान तरीकों से बनाएं एग मसाला, जानें क्या है इसे बनाने की आसान रेसिपी

अक्सर हम अंडे रोजाना खरीद कर लाने के बजाए उन्हें अपने फ्रिज में स्टोर करके रख लेते हैं. लेकिन फ्रिज में रखे अंडों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अंडा सर्दियों में आपकी सेहत के लिए बेहतर होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 फेटी एसिड होता है, लेकिन फ्रिज में रखने की वजह से इनकी ये खासियत ही खत्म हो जाती है. Also Read - सर्दी में रोज खाएं इतने अंडे... डॉक्टर के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

अंडे जल्दी खराब हो जाते हैं

दरअसल फ्रिज में रखे अंडे जल्दी खराब हो सकते हैं, ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके अंडे खराब ना हो तो आप रुम टेंपरेचर में ही रखें. अगर आप ब्रेकफॉस्ट के दौरान अंडे खाते हैं तो ऐसे में आप बहुत दिन के रखे हुए अंडे ना खाएं. आप अंडे को खरीद कर लाएं और उन्हे किसी सुरक्षित स्थान पर रखें ना कि फ्रिज में. भले ही अंडे फ्रिज में रखने से फ्रेश रहते हैं तो लेकिन इनके पोषक तत्व कम तापमान की वजह से खत्म हो जाते हैं. इसके साथ ही इनका स्वाज भी खत्म हो जाता है. Also Read - Cobra Throws Up 6 Eggs After Swallowing 7: Watch Video | दुनिया का सबसे जहरीला सांप कोबरा ने जब उगले 6 अंडे: देखें VIDEO

इससे हो सकता है नुकसान

दरअसल फ्रिज में अंडे रखने से इसमें मौजूद बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, जो अंडे के अंदर घुस सकते हैं. वहीं इससे फ्रिज में रखे अन्य खाने के सामान में भी बैक्टीरिया फैलने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में आप जिस अंडे को सेहतमंद समझकर खा रहे हैं, वो आपके लिए बीमारियों की भी वजह बन सकता है.

अंडे टुटने का डर रहेगा

फ्रिज में अंडे रखने के बाद अगर हम इन्हें तुरंत उबालते हैं तो इनके टूटने का डर बना रहता है. ऐसे में आपको करना सिर्फ इतना है कि जब भी आप फ्रिज में रखे अंडे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए रूम टेंपरेचर में रख दें, जिससे इनके टूटने का खतरा न के बराबर रह जाए.

केक भी नहीं बनेगा अच्छा

अंडा और केक इन दोनों का बहुत पुराना नाता है. लेकिन अगर आप फ्रिज में रखे अंडे से केक बनाने की सोच रहे हैं तो आपका बनाया गया केक भी आपके मन मुताबिक नहीं बनेगा. फ्रिज में रखे अंडों को फेंटना बहुत मुश्किल होता है. इसके साथ ही फ्रिज में रखे अंडों से केक बनाने की वजह से उसके स्वाद और रंग दोनों में ही फर्क आ जाता है. यानि आप जिस यमी केक को बनाना चाहते हैं वो आपकी इस गलती की वजह से नहीं बन पाएगा.