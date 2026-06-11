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क्या 1 कटोरी नमक फ्रिज में रखने से बदबू को जाएगी दूर? जानिए क्या सच में ऐसा होता है

Salt In The Fridge Get Rid Of The Odor: अगर आपके भी फ्रिज में काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है और आप परेशान हैं, तो बताते हैं 1 उपाय जिसको अपनाकर आप छुटकारा पा सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 11, 2026, 4:10 PM IST
(pic credit- AI)
(pic credit- AI)

Salt In The Fridge Get Rid Of The Odor: अधिकतर लोगों की शिकायत ये होती है कि फ्रिज खोलते ही उसमें से अजीब सी बदबू आने लगती है, जिससे खाने-पीने वाली चीजें भी अजीब सी गंदी बदबू देने लगती है. गंदी बदबू आने के काफी सारे कारण हो सकते हैं, जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं. कई बार खाने-पीने की ताजा चीजें रखने के बाद भी फ्रिज के अंदर से काफी ज्यादा गंदी बदबू आने लगती है, जिससे लोग परेशान ही रहते हैं. काफी कुछ करने के बाद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. आजकल सोशल मीडिया पर एक चीज तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें फ्रिज में 1 कटोरी नमक रखने से बदबू गायब हो जा रही है, लेकिन क्या ये सच में है या फिर इसके पीछे ऐसा कुछ है ही नहीं. क्या सच में नमक ऐसा कर सकता है? अगर आप भी इस चीज को जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.

क्या नमक बदबू दूर कर सकता है?

सोशल मीडिया पर नमक वाली चीजें काफी तेजी से वायरल हो रही है आपको बता दें नमक में नमी को सोखने की क्षमता होती है. जब आप फ्रिज के अंदर एक छोटी कटोरी में नमक को भरकर रखते हैं, तो हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी को धीरे-धीरे ये सोखने लगता है और आपका फ्रिज बैक्टीरिया फ्री बन जाता है. ह केवल नमी को कम करने में मदद कर सकता है. फ्रिज में खराब चीजें रखी है, तो नमक भी कुछ नहीं कर पाएगा.

फ्रिज में नमक रखते समय किन बातों का रखें ध्यान

फ्रिज में नमक रखते समय आपको कुछ बातों को खास ध्यान जैसे- छोटी कटोरी में नमक को भर देना है और फिर किसी भी कोने में रख देना है. हर 15 से 20 दिन में आपको नमक को बदलते रहना है, नमक गीला हो जाए तो आपको तुरंत बदलना है, सबसे पहले फ्रिज की सफाई करनी है तभी नमक का असर पड़ सकता है.

क्या यह सच में काम करता है?

आपको बताते हैं नमक एक प्राकृतिक नमी सोखने वाली चीजें हैं, तो ये कुछ हद तक काम करता है, लेकिन सिर्फ एक कटोरी नमक रखने से हर तरह की बदबू पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है. बदबू को अच्छे से दूर करने के लिए आपको नियमित तौर पर अपने फ्रिज की अच्छे से सफाई करनी है और सड़े खाने को उसमें रखने से बचना है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. )

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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