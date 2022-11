बच्चों के शरीर को गर्म रखने के लिए उन्हें क्या खिलाएं?

What do kids eat in winter: यदि सर्दियों में आप बच्चों को गर्म रखना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ चीजों को अपनी डाइट में जोड़ सकते हैं. जानते हैं इन चीजों के बारे में...

सर्दियों में बच्चों के शरीर को कैसे गर्म रखें: सर्दी के मौसम में अपने बच्चों का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में बता दें कि डाइट में कुछ चीजों को जोड़ने से सीजनल समस्याओं (What do kids eat in winter) से अपने बच्चों को बचाया जा सकता है. ऐसे में इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि सर्दियों में बच्चों के शरीर को अंदर से गर्म (Winter Foods for Kids) रखने के लिए आप किन चीजों को बच्चों को खिला सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

ब्रोकली के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. ऐसे में बच्चों की डाइट में ब्रोकली को जोड़ा जा सकता है. इसके सेवन से शारीरिक विकास होने के साथ-साथ इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है. ब्रोकली बच्चों की आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ-साथ शरीर को गर्म रखने में भी उपयोगी हैं. आप सर्दियों में बच्चों की डाइट में गाजर को जोड़ सकते हैं. गाजर के अंदर विटामिन ए, ई और प्रोटीन पाया जाता है. ऐसे में ये बच्चों को कई समस्याओं को दूर करने में उपयोगी हैं. अदरक को बच्चों की डाइट में जोड़ा जा सकता है. बता दें कि अदरक की तासीर गर्म होती है. ऐसे में इसके सेवन से बच्चों के शरीर को गर्म रखा जा सकता है. आप बच्चों की डाइट में बादाम दूध को जोड़ सकते हैं. जी हां, बादाम की तासीर गर्म होती है. ऐसे में आप शारीरिक विकास और शरीर को गर्म रखने के लिए बच्चों की डाइट में बादाम वाल दूध जोड़ सकते हैं.