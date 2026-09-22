वर्किंग वुमन को जरूर फॉलो करना चाहिए ये 5 स्टेप्स वाला ब्यूटी रूटीन, स्किन दिखेगी एकदम खिली-खिली

Beauty Routine Steps: वर्किंग वुमन को हमेशा 5 स्टेप्स वाला ब्यूटी रूटीन को करना ही चाहिए, ताकि उनकी स्किन एकदम खिली-खिली नजर आए.

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Beauty Routine Steps: वर्किंग वुमन को अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है, जिस कारण उनकी स्किन काफी ज्यादा बेजान लगने लगती है. अगर आप अपनी स्किन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आपकी स्किन काफी ज्यादा बेजान और रूखी-रूखी भी दिखने लग जाती है. आपको अपनी स्किन की अच्छे से देखभाल करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है. ऐसे में थकान, धूल-मिट्टी, प्रदूषण और नींद की कमी का असर चेहरे पर साफ दिखाई देने लगता है. स्किन डल, ड्राई या ऑयली नजर आ सकती है और चेहरा अपनी नेचुरल ग्लो खोने लगता है. अगर आप भी अपनी स्किन को खिला-खिली रखना चाहते हैं और गंदगी से दूर रहना चाहते हैं, तो आप हमेशा 5 स्टेप्स वाला ब्यूटी रूटीन को फॉलो कर सकते हैं. ये स्किन टिप्स आपकी स्किन के लिए जरूरी है, आइए आपको बताते हैं.

वर्किंग वुमन के 5 स्टेप्स वाला ब्यूटी रूटीन

1. सुबह फेस क्लीन करना न भूलें

सुबह उठते ही आपको सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से साफ करना है ताकि आपकी स्किन काफी ज्यादा साफ नजर आए. रातभर स्किन पर ऑयल और पसीना जमा हो सकता है, इसलिए सुबह चेहरे को माइल्ड क्लींजर या फेस वॉश करना जरूरी है.

2. मॉइस्चराइजर को रूटीन

मॉइस्चराइजर को आपको अपनी स्किन के लिए जरूर इस्तेमाल करना चाहिए. ऑयली स्किन होने पर मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है और थोड़ा बहुत तो लगाना चाहिए.

3. सनस्क्रीन है सबसे जरूरी स्टेप

सनस्क्रीन भी आपको अपनी स्किन पर जरूर लगाना चाहिए. सनस्क्रीन को बिल्कुल नजरअंदाज न करें, वरना आपकी स्किन काफी ज्यादा डल नजर आएंगी.

4. ऑफिस के बाद चेहरे को साफ

आपको बता दें ऑफिस के बाद चेहरे को साफ करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, वरना आपकी स्किन काफी ज्यादा बेजान और रूखी नजर आ सकती है. रात में चेहरा साफ करने के बाद जरूरत के अनुसार मॉइस्चराइजर आपको लगाना ही चाहिए.

5. नींद और पानी

अगर आप अपनी स्किन को खिला-खिला रखना चाहते हैं, तो आपके लिए नींद और पानी काफी ज्यादा जरूरी होता है. वर्किंग वुमन को अपनी दिनचर्या में पर्याप्त नींद, संतुलित खाना और पर्याप्त पानी को शामिल करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है. आपको ध्यान रखना है.