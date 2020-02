World Cancer Day 2020: विश्‍व कैंसर दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है. ये दिन इसलिए खास है क्‍योंकि इस दिन कैंसर के प्रति लोगों को जागरुक किया जाता है.

World Cancer Day 2020

हर साल 4 फरवरी को विश्‍व कैंसर दिवस मनाया जाता है. इस बिमारी की रोकथाम करने और जागरूकता फैलाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिवस मनाया जाता है.

विश्व कैंसर दिवस का इतिहास

सबसे पहले विश्व कैंसर दिवस, साल 1993 में मनाया गया. जिनेवा, स्विटजरलैंड में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल (UICC) के द्वारा इसे मनाया गया था.

क्या है उद्देश्य

लोगों को कैंसर के प्रति जागरुक करना. जिससे वे लक्षणों को जल्‍दी से जल्‍दी पहचान सकें और इस जानलेवा बीमारी से बच सकें. इस दिन को मनाने का लक्ष्य है कि कैंसर के संबंध में फैली गलत धारणाओं को कम किया जा सके. कैंसर की रोकथाम के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठन विश्व भर में कैंप, लेक्चर, सेमीनार आदि का आयोजन करते हैं. हर साल विश्‍व कैंसर दिवस पर विशेष थीम का प्रयोग किया जाता है ताकि इसे अधिक से अधिक सफल बनाया जा सके.

विश्व कैंसर दिवस (World Cancer Day) का थीम

विश्‍व कैंसर दिवस 2020 की थीम है I Am and I Will.

कैंसर होने के प्रमुख कारण

– धूम्रपान

– अधिक वजन

– पौष्टिक आहार ना लेना

– तंबाकू चबाना

– व्यायाम ना करना

कैंसर के लक्षण

– लंबे समय तक गले में खराश

– लगातार खांसी

– आहार निगलने में दिक्कत

– शरीर में किसी भी तरह की गांठ का अनियंत्रित बढना

– कहीं से भी पानी या रक्त बहाव होना

– तिल का बढ़ना और रंग बदलना

– त्वचा में मस्सों का अधिक होना

– किसी भी घाव का लंबे समय तक ठीक न होना

– भूख कम लगना

– वजन कम होना

– थकान और आलस्य बने रहना

लाइफस्‍टाइल की और खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.