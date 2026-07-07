₹21 हजार का एक टुकड़ा और ₹20 लाख की एक चॉकलेट! जान लें दुनिया की इन 5 सबसे महंगी Chocolates के बारे में

चॉकलेट सिर्फ बच्चों की पसंदीदा मिठाई नहीं, बल्कि लग्जरी का भी प्रतीक बन चुकी है. World Chocolate Day के मौके पर जानिए दुनिया की 5 ऐसी चॉकलेट्स के बारे में, जिनकी कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपये तक है.

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World Chocolate Day पर जानिए दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी चॉकलेट्स के बारे में

इन चॉकलेट्स में दुर्लभ कोको, ट्रफल, 24 कैरेट सोना और खास पैकेजिंग का इस्तेमाल होता है

कुछ चॉकलेट्स की कीमत एक पीस के लिए ₹21 हजार तो कुछ डेजर्ट की कीमत ₹20 लाख तक है

ये चॉकलेट्स सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि अपनी एक्सक्लूसिविटी और लग्जरी के लिए भी मशहूर हैं

चॉकलेट खाना भला किसे पसंद नहीं होता है, छोटा हो या बड़ा हर कोई चॉकलेट्स का दीवाना होता है. खासकर बचपन में तो हम सभी खूब चॉकलेट खाते हैं और बड़े होने पर चॉकलेट्स एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं. ऐसे में इस खास चीज को सेलिब्रेट करने के लिए एक खास दिन तय किया गया है. पूरी दुनिया में 7 जुलाई को World Chocolate Day बनाया जाता है. चॉकलेट सिर्फ मीठी चीज नहीं, बल्कि अमीरों का शौक भी है. कुछ चॉकलेट्स इतनी महंगी होती हैं कि उनकी कीमत सुनकर हैरानी होती है. ऐसे में आज इस खास दिन पर हम आपको दुनिया की 5 सबसे महंगी चॉकलेट्स के बारे में बताएंगे.

1. La Madeline au Truffe (Knipschildt Chocolatier)-

पहले नंबर पर आती है La Madeline au Truffe, शायद आपने इसके बारे में पहले न सुना हो, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट में से एक मानी जाती है. इसमें 70% डार्क चॉकलेट और फ्रांस का बहुत महंगा Périgord ट्रफल, जो एक तरह का दुर्लभ मशरूम होता है, वो भरा होता है. खास बात ये है कि इसे हाथ से बनाया जाता है, इसका स्वाद बहुत रिच और खास होता है. ये चाकलेट बेहद खूबसूरत सिल्वर बॉक्स में आती है, हालांकि ये काफी महंगी है, लगभग $250 यानी ₹21,000 का एक पीस.

2. To’ak Chocolate (मास्टर्स सीरीज)-

To’ak Chocolate की गिनती भी महंगी चॉकलेटों में की जाती है. इसकी खास बात ये है कि ये चॉकलेट इक्वाडोर से आती है. इस चॉकलेट को पुराने Nacional cacao बीन्स से बनाया जाता है. हैरान करने वाली बात ये है कि इसे वाइन या व्हिस्की की तरह लकड़ी के बैरल में सालों तक रखकर पकाया जाता है, हर बार इसके लिए नंबर लगता है, ये बेहद खूबसूरत लकड़ी के बॉक्स में आती है. इसका स्वाद इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि चखने के लिए छोटा चम्मच सा भी दिया जाता है, इसकी कीमत की बात करें तो ये तकरीबन $300 से $490 (करीब ₹25,000 से ₹41,000) है, जिसमें एक छोटा बार मिलता है. ये चॉकलेट सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक आर्ट पीस है.

3. Frrrozen Haute Chocolate (Serendipity 3)

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है Frrrozen Haute Chocolate,ये एक खास तरह की फ्रोजन चॉकलेट डेजर्ट है, जिसमें 28 तरह के दुर्लभ कोको, सोने की परत और डायमंड वाला चम्मच शामिल होता है. इसकी कीमत की बात करें तो ये ₹8 लाख से ₹20 लाख+ तक आती है, जिसमें एक पूरा डेजर्ट मिलता है.

4. Delafee Swarovski Gold Chocolate-

Delafee Swarovski Gold Chocolate भी महंगी चॉकलेट में से एक है. इसकी खास बात इसकी 24 कैरेट सोने की परत है, हालांकि इसे आप खा सकते हैं. इसमें Swarovski क्रिस्टल जड़े होते हैं. ये देखने में बिल्कुल राजसी लगती है, इसकी कीमत 25,000 से ₹42,000+ प्रति बॉक्स होती है.

5. Amedei Porcelana (इटली)-

महंगी चॉलेट्स में Amedei Porcelana का नाम भी आता है. ये चॉकलेट बहुत दुर्लभ सफेद कोको बीन्स से बनी होती है. इसका टेस्ट बेहद अच्छा होता है. इसे लग्जरी चॉकलेट की लिस्ट में अक्सर शामिल किया जाता है. इसकी कीमत ₹16,000 से ₹25,000+ प्रति पाउंड तक होती है.