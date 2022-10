World Egg Day: संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे… एनईसीसी (National Egg Coordination Committee) का यह विज्ञापन तो आपने देखा ही होगा. यह विज्ञापन इसलिए क्योंकि अंडे में बहुत से पोषक तत्व होते हैं. इसके अलावा अंडा खाना आसान भी होता है. क्योंकि इसे कई तरह से पकाकर और कच्चा भी खाया जा सकता है. आज विश्व अंडा दिवस (World Egg Day) के अवसर पर हम आपको बता रहे हैं अंडे के पोषक तत्वों के बारे में और साथ में जवाब देंगे इंटरनेट पर आप ही की तरह अंडे के शौकीनों के कुछ खास प्रश्नों के.Also Read - बाल किस विटामिन की कमी से झड़ जाते हैं? जानें किन चीजों को खाने से बढ़ेंगे बाल

अंडों में होते हैं ये पोषक तत्व – Egg nutritional Benefits

जैसा कि हमने ऊपर बात की, अंडों में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं. अंडों में विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और यह कैलोरी का भी खजाना होते हैं. अंडों में निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं –

हाई क्वालिटी प्रोटीन ( High-quality protein )

) सलेनियम ( Selenium )

) फॉसफोरस ( Phosphorus )

) कोलिन ( Choline )

) विटामिन बी12 ( Vitamin B12 )

) कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स (Multiple antioxidants)

कई तरह की समस्याओं में फायदेमंद अंडा

जो लोग प्रतिदिन तीन या इससे ज्यादा अंडे खाते हैं उन लोगों में HDL यानी अच्छे कॉलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है. हालांकि, अंडों के सेवन से LDL यानी खराब कॉलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, लेकिन एक संयमित मात्रा में अंडे का सेवन आपकी सेहत के लिए अच्छा साबित हो सकता है. अंडे खाने से ट्राइग्लिसराइड का स्तर कम होता है और यह आपकी सेहत के लिए अच्छा है. चीन में हुई एक स्टडी के अनुसार जो लोग नियमित तौर पर प्रतिदिन एक अंडा खाते हैं उनमें हेमोरेजिक स्ट्रोक से मरने का खतरा अंडे न खाने वालों के मुकाबले 30 फीसद तक कम हो जाता है.

जो लोग नियमित तौर पर अंडे खाते हैं, उनमें दिल दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है. यहां तक कि प्रीडायबिटिक और टाइप-2 डायबिटीज के मरीज भी अपने भोजन में अंडे शामिल कर सकते हैं. अंडे खाने वाले लोगों में न खाने वाले लोगों के मुकाबले दिल की बीमारियां होने का खतरा 20 फीसद तक कम होता है. एंटीऑक्सीडेंट्स लुटेन और जेक्सानथिन आंखों की समस्याएं जैसे मोतियाबिंद और उम्र से संबंधित मस्कुलर डीजेनरेशन से बचाते हैं. हरी सब्जियों में यह पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन अंडे इनके अच्छे स्रोत हैं.

अंडे में विटामिन डी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. अन्य किसी भी खाने में उतना विटामिन डी नहीं पाया जाता है, जितना अंडों में पाया जाता है. अंडे में पाया जाने वाला कोलिन तत्व नर्व सेल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यह गर्भवती और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए जरूरी है, क्योंकि कोलिन बच्चे के मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाता है.

क्या अंडे और मछली साथ में खा सकते हैं – Can we eat Egg and Fish together?

अंडे और मछली दोनों में ही पोषक तत्वों की भरमार होती है और दोनों के बहुत से स्वास्थ्य लाभ भी हैं. लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम इन दोनों पोषक चीजों का सेवन एक साथ कर सकते हैं? क्या इन दोनों को एक साथ खाना सुरक्षित है? अगर आपके भी यही प्रश्न हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर हां है. जी हां आप अंडे और मछली एक साथ खा सकते हैं, इससे आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी. मछली और अंडे एक दूसरे को पचाने में कोई समस्या खड़ी नहीं करते हैं. इसके अलावा अभी तक दोनों को एक साथ खाने से किसी तरह की समस्या होने (side effects of eating fish and eggs together) का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है.

क्या अंडे और दही एक साथ खा सकते हैं – Can we eat Egg and Yogurt together?

अंडे और दही दोनों बहुत ही पोषक होते हैं और नाश्ते के रूप में आप इन दोनों का सेवन कर सकते हैं. लेकिन इन दोनों को एक साथ खाने की सलाह नहीं दी जाती है. अंडे के पोषक तत्वों के रूप में तो आप जानते ही हैं बता दें कि दही के गुड बैक्टीरिया हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए जाने जाते हैं. इस तरह से छाछ में भी कई गुण होते हैं. अंडे के साथ दही और छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए.

अंडे और दूध का साथ में सेवन – Can we eat Milk and Egg together?

अंडे की तरह ही दूध भी बहुत ही पोषक होता है. दूध में कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है. अंडे में विटामिन डी पाया जाता है जो हड्डियों के लिए जरूरी है. लेकिन अंडे और दूध का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए. आम तौर पर कहा जाता है कि अंडे के साथ किसी भी तरह के मिल्क प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना चाहिए. अंडे के साथ चीज आदि का सेवन भी न करें.

क्या अंडे के साथ फल खा सकते हैं – Can we eat Egg and Fruits together?

फलों में कई तरह के विटामिन, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं. फल और फलों का जूस हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है. लेकिन क्या फलों के साथ अंडे का सेवन कर सकते हैं? यह प्रश्न कई लोगों के जेहन में होता है. कई तरह के फलों और उनके जूश के साथ अंडे का सेवन किया जा सकता है. ज्यादातर फलों के साथ आप अंडे का सेवन कर सकते हैं, लेकिन तरबूज, खरबूज और बीन्स आदि के साथ अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए.

क्या चाय और अंडे का सेवन एक साथ कर सकते हैं – Can we eat Egg and Tea together?

चाय का सेवन लोग स्वयं को तरोताजा करने और आलस्य को भगाने के लिए करते हैं. चाय और अंडे का कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग किसी न किसी रूप में अंडे के साथ चाय भी पीते हैं, जैसे ऑमलेट के साथ. चाय और अंडे का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको गैस, एसिडिटी और कब्ज की समस्या हो सकती है.

क्या अंडे और नींबू का साथ में सेवन कर सकते हैं – Can we eat Egg and Lemon together?

अंडे सेहत का खजाना हैं. चाहे आप उबले हुए अंडे खाएं या ऑमलेट बनाकर इसके साथ प्याज और मिर्च के साथ ही नींबू का रस निचोड़कर खाने से इसके स्वाद में वृद्धि हो जाती है. अंडे और नींबू का सेवन एक साथ कर सकते हैं, यह स्वाद बढ़ाता है. लेकिन इससे आपकी सेहत पर किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा.

क्या अंडे और सेव एक साथ खा सकते हैं – Can we eat Apple and Egg together?

संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे के साथ ही एन एप्पल अ डे, कीप्स डॉक्टर अवे यह कहावत भी आपने सुनी होगी. यह दोनों ही पोषक तत्वों का खजाना है. इसलिए यह प्रश्न भी है कि क्या अंडे और सेब को एक साथ खाया जा सकता है? यह दोनों ही कैंसर के खतरे को कम करने, दिल से जुड़ी समस्याओं को कम करने, अस्थमा और डायबिटीज में फायदेमंद माने जाते हैं. इन दोनों का सेवन एक साथ किया जा सकता है, इससे आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी.