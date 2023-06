Hindi Lifestyle

World Elder Abuse Awareness Day 2023: वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे क्यों मनाते हैं? जानें इस साल की थीम

15 जून यानी आज के दिन दुनिया भर में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है. जानते हैं इस दिन को मनाने के पीछे का मकसद क्या है...

World Elder Abuse Awareness Day 2023: हर साल दुनिया भर में 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मकसद न केवल बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की तरफ ध्यान केंद्रित करना है बल्कि लोगों को रोकने के लिए प्रेरित भी करना है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे क्यों मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत कैसे हुई थी. पढ़ते हैं आगे…

इस दिन की शुरुआत कैसे हुई थी?

15 जून 2011 को पहली बार इस दिन को मनाया गया था. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 66/127 को पारित किया गया था. वहीं इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज के अनुरोध के बाद ऑफिशियल रूप से इस दिन को मनाने की मान्यता दे दी थी.

वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे को मनाना क्यों है जरूरी?

आंकड़ों की मानें, तो दुनिया भर में हर छह में से एक बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार होता है जो बेहद ही सोचने वाली बात है. वहीं वर्तमान स्थिति के हिसाब से भविष्य में यह मामले घटने की जगह बढ़ सकते हैं. क्योंकि लोगों ने ऐसी लाइफस्टाइल का चुनाव किया है, जिसमें किसी की भी दखल अंदाजी उन्हें परेशान कर सकती है. ऐसे में बुजुर्गों को शारीरिक मानसिक और व्यक्ति आदि हिंसा का सामना करना पड़ सकता है. इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति अच्छा व्यवहार उनकी सेहत को लेकर सतर्कता, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, सामाजिक तरीके से मदद करना और बुजुर्गों की दूसरी कई समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना है.

वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे की थीम क्या है?

हर साल इस दिन के लिए एक स्पेशल थीम तय की जाती है. इस साल की थीम “Closing the Circle: Addressing Gender-Based Violence (GBV) in Older Age Policy, Law and Evidence-based Responses” तय की गई है.

