World Environment Day 2021 Wishes: विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day 2021) पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी. इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था. 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day 2021 Wishes) मनाया गया. पर्यावरण को सुधारने हेतु यह दिवस महत्वपूर्ण है जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता हैं. लोगों में पर्यावरण (Vishwa Paryavaran Diwas Sandesh) जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है. इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है. विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day 2021 Wishes In Hindi) के मौके पर आप भी सबको संदेश भेज सकते हैं.

धरती, नदियां, तालाब ये प्यारे,

सब के सब हैं दोस्त हमारे.

इन सबको संरक्षित रखना,

सबको है सुरक्षित रखना.

यही है अब कर्तव्य हमारा,

पेड़ बचाए जीवन सारा.

पानी नहीं बचाओगे, याद रखो पछताओगे

सूखी सरिता, सूखे सर,

कहते जल बर्बाद न कर.

पेड़ काटकर पक्षियों का तुम घर उजाड़ते हो,

पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हो और उन्हें पाने के लिए भी तरसाते हो,

कुछ तो अब शर्म करो, पेड़ लगाकर कुछ तो अच्छे कर्म करो.

Happy World Environment Day

धरती का आवरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं.

हरे-भरे पौधों को लगाकर, पृथ्वी को दुल्हन सा सजाएं.

-चिंतित हैं आज सभी बुद्धिजन, कैसे बचाएँ हम अपना पर्यावरण?

कोई कहे नए वृक्ष लगाओ, तो कोई कहे जो हैं उन्हें बचाओ.

Happy World Environment Day

हर आदमी की जरूरत है

पृथ्वी पर्याप्त प्रदान करता है

हर आदमी की जरूरत को पूरा करें,

लेकिन हर आदमी के लालच नहीं

खुद को बचाने के लिए पर्यावरण बचाओ