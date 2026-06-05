World Environment Day 2026: पर्यावरण को हरा-भरा रखने के लिए आज ही करें ये 5 काम, लोगों को भी करें जागरूक

World Environment Day 2026: 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है. आपको बताते हैं पर्यावरण को हरा-भरा रखने के लिए आप कौन-कौन से कामों को कर सकते हैं.

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World Environment Day 2026: 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित और हरा-भरा रह सके. आज के समय में बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के वजह से पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान झेलने को मिल रहा है. दुनिया के लिए बड़ी चुनौती हर जगह ये बन गई है कि कैसे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें. एक इंसान के पहल से भी लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैल सकती है. अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जीवन में कुछ छोटी-छोटी आदतों को अपनाता है, तो पर्यावरण को बचाने में वो एक बड़ा योगदान दे सकता है. आइए आपको बताते हैं.

पर्यावरण को हरा-भरा रखने के लिए क्या करें?

1. प्लास्टिक का इस्तेमाल कम

इस पर्यावरण दिवस आपको मन में ये ठान लेना है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना है ताकि पर्यावरण को गंदा होने से आप बचा सकें. प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता है बल्कि नदियों और समुद्रों को प्रदूषित करता है.

2. ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं

पर्यावरण को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ आपको हर जगह लगाना है. ये आपको ऑक्सीजन देता है और साथ ही वातावरण को भी संतुलित बनाएं रखने में मददगार है. बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए.

3. पानी की बचत

आपको पानी की बचत जितना हो सके उतनी करनी ही चाहिए. कुछ लोग नल का पानी बहता हुआ ऐसी छोड़ देते हैं इसको करने से आपको बचना है. छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर आप पानी को बहने से बचा सकते हैं.

4. बिजली की खपत कम

पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अगर आप योगदान देना चाहते हैं, तो आपको बिजली की खपत कम से कम करनी चाहिए. बिजली की बचत करके आप बिल भी कम करवा सकते हैं और साथ ही पर्यावरण को भी फायदे में रख सकते हैं.

5. लोगों को जागरूक

आपको अपने साथ-साथ और भी लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जागरूक करना है ताकि पर्यावरण को नुकसान होने से आप बचा सकें. अपने परिवार, दोस्तों और समाज को भी इसके बारे में अच्छी चीजें सीखानी चाहिए. अधिक लोग जागरूक होंगे तभी अपना पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और साफ हवा भी मिलती रहेगी.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.)