विश्व खाद्य दिवस (World Food Day 2020) हर साल 16 अक्टूबर को कई संगठनों द्वारा मनाया जाता है, जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कोष कृषि विकास, विश्व खाद्य कार्यक्रम और बहुत कुछ. यह दिन भूख से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है. विश्व खाद्य दिवस का मुख्य उद्देश्य यह है, कि भोजन एक बुनियादी और मौलिक मानव अधिकार है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों मनाते हैं इस दिन को और क्या है इसका इतिहास. Also Read - World Food Day 2018: दुनिया में 2 अरब लोग ओवरवेट, 81 करोड़ भूखे सोते हैं, कैसे पूरा होगा Zero Hunger का सपना

क्या है इसका इतिहास

खाद्य और कृषि संगठन के सदस्य वाले देशों ने नवंबर 1979 को हुए 20वें महासम्मलेम में विश्व खाद्य दिवस की स्थापना की और 16 अक्टूबर 1981 को विश्व खाद्य दिवस मनाने की शुरुआत की. 1981 से, विश्व खाद्य दिवस(World Food Day 2020) हर साल आयोजित किया जाता है. Also Read - khichdi to be named national dish at World Food India | खिचड़ी बनेगी राष्ट्रीय भोजन, 4 नवंबर को सकता है ऐलान

क्यों मनाया जाता है

इसका उद्देश्य था कि पूरी दुनिया में फैल रही भूखमरी को हमेशा के लिए खत्म किया जाए.हर साल अलग-अलग थीम के साथ ये दिन मनाया जाता है. इस साल भी एक थीम तय किया गया है. FAO हमेशा की भूखमरी को खत्म करने के लिए जरुरी कदम उठाता रहता है.

150 देश लेते हैं हिस्सा

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की स्थापना का जश्न के तौर पर दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए दुनिया भर में जागरूकता पैदा करते हैं जो भूख से पीड़ित हैं और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने की आवश्यकता के लिए भी. इस दिन को मनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि सभी को पता चले की भोजन एक बुनियादी और मौलिक मानव अधिकार है.

विश्व खाद्य दिवस 2020 की थीम

कोविड 19(COVID-19) महामारी के प्रभाव ने दुनिया भर के देशों को प्रभावित किया है, #WorldFoodDay ने वैश्विक एकजुटता के लिए सबसे कमजोर लोगों को ठीक करने और खाद्य प्रणालियों को उनके लिए अधिक टिकाऊ बनाने में मदद करने का आह्वान किया है.