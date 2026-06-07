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World Food Safety Day 2026: गर्मी में बिना फ्रिज के कैसे रखें खाने को एकदम ताजा? आज ही अपनाएं ये 5 देसी तरीके

World Food Safety Day 2026: अगर आप गर्मी में बिना फ्रिज के खाने को एकदम ताजा रखना चाहते हैं, तो कुछ देसी तरीकों को अपना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं क्या हैं वो टिप्स.

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Published: June 7, 2026, 7:01 AM IST
(pic credit- pexels)
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World Food Safety Day 2026: हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और ये दिन लोगों को खाने की सेफ्टी के बारे में जागरूक के लिए होता है. इस भीषण गर्मी में लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है. खाना तुरंत बनाते ही कुछ ही घंटों के बाद खराब हो जाता है. जिन लोगों के पास फ्रिज नहीं है, उनको खाने को ताजा रखने वाली दिक्कत काफी ज्यादा आती है. जिसकी वजह से ताजी फल-सब्जियां कुछ ही समय बाद खराब होने लग जाते हैं. आज भी कई सारे गांव में ऐसे हैं, जहां पर खाने को ताजा रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है बल्कि कुछ देसी तरीकों से सुरक्षित और ताजा रखा जाता है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी टिप्स हैं, जिसको अपनाने के बाद आप खाने को लंबे समय तक तरो-ताजा रख सकते हैं.

गर्मी में बिना फ्रिज के कैसे रखें खाने को ताजा?

और पढ़ें: Food Storage Hacks: बिना फ्रिज और बिजली के गर्मी में खाने को कैसे रखें ताजा? तुरंत अपनाएं ये देसी तरीके

1. मिट्टी का घड़ा

अगर आप गर्मी में बिना फ्रिज के खाने को एकदम ताजा रखना चाहते हैं, तो आप मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आपके खाने को ताजा रखता है और साथ ही कुछ घंटों तक आप उस खाने को खा सकते हैं. मिट्टी का घड़ा ठंडा होता है, जिस कारण आपका खाना भी ठंडा रहेगा.

2. नमक और धूप

अगर आप गर्मी में बिना फ्रिज के खाने को ठंडा रखना चाहते हैं, तो आप नमक और धूप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. खाना लंबे समय तक खराब होने से बचाना चाहते हैं, तो आपको खाने को धूप में रख सकते हैं ताकि नमी निकाल जाए और नमक बैक्टीरिया को बढ़ने से बचाता है. नमक लगाकर अगर आप चीजों को सुखाते हैं,तो लंबे समय तक आप ताजा रख सकते हैं.

3. राख और भूसी

राख और भूसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आज भी कई गांव में इस्तेमाल किया जाता है ये तरीका. कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिनको आप सूखी राख या भूसी में दबाकर भी रख सकते हैं, जिससे खराब होने का खतरा काफी ज्यादा कम होता है.

4. गीले कपड़े में लपेटकर

खाने को खराब होने से बचाने के लिए आपको खाने को गीले कपड़े में लपेटकर रखना है. गीले कपड़े में खाने को लपेटने के बाद उनकी नमी बनी रहती है और कई घंटों तक आप खाने को ताजा बनाएं रख सकते हैं.

5. सिरके का इस्तेमाल

सिरके का इस्तेमाल करके आप खाने को लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं. आप कुछ चीजों को सिरके वाले पानी के साथ भिगोकर भी रख सकते हैं. ऐसा करने से आपका खाना भी खराब नहीं होगा और लंबे समय तक चलेगा.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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