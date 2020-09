नई दिल्ली: आज 29 सितंबर 2020 को पूरी दुनिया विश्व ह्रदय दिवस (World Heart Day 2020) मना रही है. इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को इसके बारे में जानकारी देना है. हृदयरोग के मरीजों की संख्या दुनियाभर में लगातार बढ़ती जा रही है. 35 से ज्यादा उम्र के युवाओं में भी इनएक्टिव लाइफस्टाइल और खाने की खराब आदतों के कारण दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ रहा है. पिछले 5 साल में दिल की समस्याओं से पीड़ित लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. इनमें से अधिकांश 30-50 साल आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं हैं. लोगों के पास अपने शरीर और मन को स्वस्थ और शांत रखने के लिए समय ही नहीं है, जिस वजह से लोगों में कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं. ऐसे में आज ह्रदय दिवस के मौके पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को Quotes, SMS, WhatsApp and Facebook Status के जरिए इस बीमारी के प्रति जागरुक कर सकते हैं. Also Read - World Heart Day 2020: हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी को चुटकियों में ठीक कर सकती है ये चीज, जानें लाभ

– एक अच्छी पहल और एक अच्छा दिल हमेशा ही दुर्जेय संयोजन है.- (नेल्सन मंडेला)

– यहां तक कि अपनी सबसे छोटी कृत्यों में अपने दिल, दिमाग और आत्मा डाल दीजिये. यही सफलता का राज़ है.- (स्वामी शिवानन्द सरस्वती)

– हृदय रोग सबसे बड़ा हत्यारा है, हर साल करीब 2 करोड़ लोगों की इसकी वजह से मौत होती हैं. अपने जीवन को जोखिम में ना डालें. हमेशा अपने दिल का ख्याल रखें.- World Heart Day 2020

– The best way to keep your heart in a healthy state is by eating right, sleeping right and not taking stress. Sending my best wishes on World Heart Day to you- World Heart Day 2020

– You live longer and healthier if you have a heart that beats without and complications- World Heart Day 2020

– जब मैं सभी अच्छे शब्द और टूटे वादे को याद करता हूं, यह मेरे दिल को बीमार बना देता है.- (चीफ़ जोसेफ)

– मंदिरों की कोई ज़रूरत नहीं है, जटिल दर्शन की ज़रूरत नहीं है, मेरा दिमाग और मेरा दिल, मेरे मंदिर हैं, मेरे दर्शन दयालुता हैं.- (दलाई लामा)